騎士未戴安全帽加速逃！2警圍捕慘被撞倒1傷　酒駕男下場慘了

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局龍潭派出所連姓、邱姓員警，2月10日晚上9時35分許，巡邏行經永康區廣興街路段，發現1名鍾姓男子騎機車未戴安全帽，行逕可疑且車速過快，欲趨前關懷攔查時，鍾嫌發現員警便加速逃逸，警方攔截圍捕時，鍾嫌拒檢衝撞警車倒地造成員警受傷，鍾嫌被員警用辣椒水制伏，酒測超標依法送辦。

▲鍾姓男子涉嫌酒駕、不戴安全帽拒檢竄逃，過程中衝撞攔檢警員機車，最後被員警用辣椒水制伏送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，員警通報線上優勢警力實施攔截圍捕機制，員警以在另一個巷道等候包抄方式欲攔阻鍾嫌，而鍾嫌在廣興街26巷23號前擦撞支援警力之機車倒地，過程波及民眾停放住家前之機車。

鍾嫌機車倒地後，欲逃離現場時與員警發生拉扯，員警見狀便施以強制力將其壓制在地，過程中連員使用辣椒水控制鍾嫌，並予以上銬，避免脫逃。查證過程中，鍾嫌身上散發濃濃酒味，警方對其施予酒測，鍾嫌呼氣酒測值超過0.25MG/L，涉嫌公共危險罪，過程中，邱員與鍾嫌均有手腳擦挫傷，鍾嫌先行戒護送往醫院治療，全案依公共危險、妨害公務及傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦。永康分局長甘炎民，10日當晚就立即至龍潭所，關心員警傷勢及慰問，對員警表現十分肯定嘉許。

▲永康分局長甘炎民，10日當晚就立即至龍潭所，關心員警傷勢及慰問。

警方呼籲民眾「生命無價酒後勿駕」，警方會持續嚴格執行取締酒駕絕不手軟，員警執行勤務攔查時，請民眾協助配合，切勿投機心存僥倖，避免酒駕傷人憾事發生。