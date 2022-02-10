議員被提名人酒駕風波惹議　民眾黨今開鍘：林致兵退選、陳品杰退黨

▲台北市長、民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨近來因為提名有酒駕前科的議員參選人林致兵、陳品杰，引來外界的質疑與批評，也讓主張酒駕零容忍的黨主席柯文哲大為光火。對此，民眾黨10日宣布對相關市議員被提名人的處分，林致兵今日宣布退選、陳品杰也在同日宣布退黨。

對於酒駕候選人爭議，民眾黨10日發表聲明，為提名辦法不周全，向社會大眾致歉，民眾黨再次重申對於酒駕零容忍，盼各界一起支持打擊酒駕。

對於相關市議員被提名人的處分，民眾黨宣布如下，林致兵10日宣布退選，陳品杰10日宣布退黨。民眾黨指出，自2021年12月1日本黨公布第一波地方選舉提名名單後，社會各界對於名單的批評與指教，都會虛心檢討改進，以符合民眾的期待。

林致兵指出，投身選戰以來，因個人爭議造成民眾黨同志被謾罵、抹黑，感到愧疚與不捨，長考之下決定退出選戰，除了感謝諸多社會賢達一路鼓勵勸進，更感謝網路上理性批評的網友，未來在回饋社會的路上永不缺席，隨時再相會。

以下為林致兵退選聲明：

「謝謝你，謝謝妳，還有謝謝民眾黨，謝謝黨主席柯文哲。」我常常問自己，「我知道自己想做什麼嗎？有沒有努力在做？是否曾想過如何把現在的事做得更好？」人生無時無刻都充滿著挑戰，但萬幸我們都有學習的機會。

我本身長期經營餐飲連鎖事業，去年疫情雪崩式重擊台灣各行各業，宣布三級緊戒禁內用，就算有米其林光環，國外餐飲品牌黯然退場，小吃店更是「凍袂條」，關門倒閉。這陣子我和不少餐飲經營者一起咬牙苦撐，深知面對這波疫情，政府能夠給予的幫助可以更多，所以二個多月前，我正式成為民眾黨中和選區擬參選人，而參選初衷，是希望能夠帶領台灣加盟業齊心拚經濟，帶動庶民生活品質。

但投身選戰以來，因個人爭議造成民眾黨同志在網路上遭受各種抹黑、謾罵與批評，致兵感到愧疚與不捨。長考之下，致兵決定退出選戰，讓選戰回歸理性討論，黨內有心參選的優秀人才也能盡情揮灑，燃燒為民服務的熱情，政治的學分，致兵暫時死當，回家重修。

最後，我要向長期支持我的長輩、好朋友們深深一鞠躬，表達我最誠摯的歉意：「對不起也謝謝你們，雖然最後這條路我們沒有繼續走下去，但青山常在綠水長流！」

也要感謝事業合作夥伴，諸多社會賢達一路的鼓勵勸進，更感謝網路上理性批評致兵的網友前輩們，你們的批判都是致兵人生路上檢討改進的養分。未來，致兵一樣抱著敢衝敢拼的創業精神，在回饋社會的路上永不缺席，感謝大家，我們隨時再相會。