王齡梓／小心宿醉酒駕　醉不上道才是王道

▲農曆年前酒駕加重罰則新法上路後，全國警察於春節大執法，並首度追究提供飲酒場所的業者責任。（圖／記者張君豪翻攝）

農曆春節假期剛過完，緊接著元宵節的到來，許多公司行號、社團紛紛舉辦春酒，讓大家聯絡感情，卻也提高了民眾酒駕的機會。

據警政署統計，民國107年A1類（即有人死亡）酒駕事故96件，死亡100人，同年取締酒駕違規10萬1,202件，A1類酒駕事故件數呈減少趨勢，近三年均在100件以下，而近五年取締酒駕違規件數均在10萬件以上，但有逐年遞減，從民國103年的11萬5,253件到民國107年的10萬1,202件。

由上列數字可知，近年來在政府大力宣導，警方嚴格取締下，民眾的觀念漸漸改變，因此酒駕違規件數逐年減少。然而從酒駕致死的比率約1％而言，亦即每一百個酒駕案件中，即有一件死亡案件發生，造成一個家庭的破碎。如何杜絕酒駕，已是全民共識。

按《刑法》第185條之3規定，駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處二年以下有期徒刑，得併科二十萬元以下罰金：1.吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05％以上；2.有前款以外之其他情事，足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛；3.服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛（即所謂毒駕）。因而致人於死者，處三年以上十年以下有期徒刑；致重傷者，處一年以上七年以下有期徒刑。

實務上，初犯、再犯酒駕者，法官判刑多半為2月、4月，若多次酒駕，則有可能判處有期徒刑6月以上，即無法易科罰金而需入監。另外，各地檢署執行檢察官對酒駕是否准予易科罰金的標準亦不同，有些較嚴格者，五年內三次酒駕即不准予易科罰金或易服社會勞動，而命發監執行。

在政府的努力下，酒駕總件數雖然逐年遞減，但一種酒駕型態即「宿醉酒駕」卻年年增加。根據台北市統計，民國107年1到7月早上6時到12時的酒駕取締件數就有2,348件，台北市上午取締酒件件數，從民國104年的2,281件，民國105年增為2,795件，到民國106年的2,854件，是民國104年的1.25倍，而日間6至12時酒駕違規情形則占每日違規近四分之一。

分析原因，許多駕駛人前一晚飲酒後，自認已休息足夠，即於隔日上午駕駛車輛，殊不知酒精代謝程度因人而異，若前一晚宿醉或飲酒量過多，酒精尚未代謝完成，隔天上路仍具有危險性。因此，只要前一天飲酒較多，隔日起來仍有頭痛不適、身體反應緩慢等宿醉情形，就請千萬不要駕駛動力交通工具，以免害人害己。

另外，許多勞工朋友喜愛飲用的保力達B、維士比藥酒等，雖然多被作為提神飲料，很多人甚至一邊工作一邊飲用。然而，這兩款飲料其實都含有酒精成分，以保力達B而言，酒精濃度達10％，官網亦說明每次30～40cc，一日3次，醫師、藥師、藥劑師指示藥品，若是當作飲料喝下一整瓶700cc，其實跟喝一杯40度的威士忌果汁杯所攝取的酒精濃度無異，不可小覷。

再者，許多酒駕肇事者在車禍時被驗出有酒精反應，均稱並無飲酒，只是食用薑母鴨、燒酒雞等食物，但這些食品於烹調過程中，往往均加入大量米酒，甚至全部以米酒烹煮，若酒精揮發不夠，又食用較多，亦有可能因酒精代謝未完全而構成酒駕。

酒駕零容忍已是全民共識，只要飲用酒類就請不要再駕車，也期望僱用外籍移工的企業主多提醒員工，因近來發現許多外籍人士酒駕騎乘電動機車、電動自行車的案例逐漸增加。同行飲酒的朋友們也多互相提醒，以計程車或代駕、找人接送等，都可以讓自己平平安安返家，也讓家人安心。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●王齡梓，律師，台灣司法人權進步協會榮譽會員。以上言論不代表本公司立場。