網傳別買蛋「都被打催生劑」！　雞農氣炸打包票：要是有用吃不完了

▲農委會統計現在每天還有200萬顆蛋缺口。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

全台鬧蛋荒，現在傳出有網友呼籲不要再買雞蛋，因為為了生產大量雞蛋，有不肖業者打催生劑，讓養雞業者氣炸不滿怒批亂講，農委會主委陳吉仲今（7日）則表示，資訊不是事實外，並強調現在買的雞蛋絕對是最新鮮、安全。

網路傳出呼籲消費者別買蛋，就怕蛋雞被打過催生劑，陳吉仲說，若有禽流感都會依照規定到相關畜牧場撲殺，現在網路上謠傳有疫病，所以農民用藥多，而不要買台灣雞蛋，完全錯誤資訊。

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陳吉仲說，反而大家這時可以體會農民生產的雞蛋是最生鮮、安全，又有相關溯源噴印，雞蛋溯源幾乎達到90％以上，即使短期現在供應不足，也會從食品加工調度，呼籲消費者台灣雞蛋不僅生鮮，品質還是最好的。

養雞協會理事長陳國村怒批，現在講什麼缺蛋都是因為禽流感或用藥，都是外面的人在亂講，要是真的有用藥，自己敢打包票，台灣的蛋早就吃不完了，以路竹為例在養量有4千多萬，根本吃不完，會造成這樣情況，就是養雞不能用藥，且還有人說打生長激素，還打2針，但1隻雞多少錢怎可能打2針。

▲陳吉仲強調，網傳雞蛋被打催生劑完全錯誤訊息。（圖／記者許展溢攝）

農委會統計現在每天最高還有200萬顆雞蛋缺口，今和相關產業召開會議討論，為維持產地價34.5元，明天起祭「生產成本與損失補貼」，不因凍漲政策而影響蛋農收益，並掌握雞蛋產銷即時資訊，獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元。

陳吉仲坦言，短期無法填滿缺口，但民眾一定可以買到蛋，因為現在每天還是有2100多萬顆蛋生產，至於200萬缺口會從加工食品拉到市場上供應補足。

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