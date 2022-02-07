每天還缺200萬顆蛋！　農委會祭2大補助：每台斤獎勵3元

▲全台鬧蛋荒。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

年前鬧蛋荒，年過去了仍有不少通路大喊缺蛋，農委會統計每天最高缺200萬顆蛋，今（7 日）下午急開「穩定雞蛋生產獎勵措施」記者會，坦言短期無法補足缺口，為維持產地價，宣布明天起將祭出2大補貼，其中要獎勵蛋農每台斤3元，經費計11.5萬箱，1箱60元，直到2月底再視情況調整。

農委會主委陳吉仲提到，受氣溫、禽流感和農民成本增加，造成產蛋率下跌，換算1顆蛋成本相對提高，和產業討論後有一重要共識是，農漁畜產品價格本來就偏低，以雞蛋1顆5元，跟其他國家比較很便宜，但飼料成本去年、前年已上漲超過2成6。

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▲為維持產地價，農委會宣布，獎勵蛋農每台斤3元。（圖／記者許展溢攝）



農委會指出，考量極端氣候造成農作物減產、疫情造成物流不順，導致飼料黃豆及玉米等原物料價格大幅上漲，衍生雞蛋生產成本增加，行政院為穩定物價政策，並減輕蛋農負擔，已提出黃豆、小麥及玉米的營業稅5%全免，以穩定飼料價格。

農委會說明，第一大補貼是「生產成本與損失補貼」，不因凍漲政策而影響蛋農收益，並掌握雞蛋產銷即時資訊，獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元。陳吉仲表示，現在批發價每台斤34.5元，1台斤獎勵農民3元，1箱60元，明天起實施至2月底，屆時會再邀請相關產業討論是否有效果，再看措施要不要持續或調整。

▲陳吉仲強調，民眾一定可以買到蛋。（圖／記者許展溢攝）



農委會指出，第二補貼為「蛋中雞代養費用補貼」，鼓勵蛋農加速復養，儘速投入生產，及因應飼料成本漲價，衍生雛雞及蛋中雞生產成本提高，補貼蛋雞場購入蛋中雞代養費，每隻補助25元。

農委會統計，每日缺口仍達7000~10000箱（200顆/箱），將持續協調加工業者原料蛋調度，並請各區蛋商加強橫向調度，為補足雞蛋缺口，已辦理緊急自美國、日本、澳洲進口雞蛋，以補足國內市場供需及平穩蛋價，確保消費民眾均能以合理價格購得雞蛋。

陳吉仲最後強調，現在民眾一定可以買到蛋，因為每天還是有2100萬顆蛋生產，200萬每天缺口會從加工食品拉到市場上供應補足。

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