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鍾佳濱宣布角逐屏東縣長　百位學者連署、賴清德子弟兵也來了

▲▼民進黨立委鍾佳濱今天舉行記者會，宣布爭取2022屏東縣長提名。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

▲鍾佳濱今天上午舉行記者會，正式宣布角逐屏東縣長提名。（圖／鍾佳濱辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022屏東縣長初選選戰廝殺激烈，獲得屏東縣長潘孟安支持的立委周春米、英系立委莊瑞雄、新系立委鍾佳濱均有意角逐。鍾佳濱今（11日）上午在屏東市舉行「有經驗會做事」宣布參選記者會，包括屏東縣前縣長曹啟鴻、被視為副總統賴清德子弟兵的立委郭國文、高雄市議員高閔琳現身力挺，百位學者連署推薦，甫當選的立委林靜儀也透過影片表達支持。

鍾佳濱今天表示，屏東縣在民進黨20多年的執政下，不斷努力將屏東打造為幸福宜居的城市，而在潘孟安的帶領下，更從規劃基礎建設的傳統觀念，邁向開創人文建設的新思維，例如將老舊眷村轉型為「勝利星村創意生活園區」、舉行台灣燈會、首創「屏東風箏節」，成功為地方行銷並建立品牌印象。

鍾佳濱指出，要延續屏東的城市光榮感、幸福感，除了文化建設外，更需要有經濟的支持。因此，他提出「打造幸福經濟」構想，翻轉過去以文化建設和地方創生發展觀光、以擴大農產外銷提升地方產值的傳統思維，引進高科技產業進駐，才能帶來多元且技術含量高的就業需求，進而提升所得，整體擴大產業規模。

鍾佳濱舉例，屏東縣具有發展高科技產業及協助企業打入國際產業鏈的能力，原因在於有水資源豐沛、日照充足及土地廣的環境條件優勢，具體而言，屏東大潮州人工湖全部完工後預計每日可穩定供應1萬噸原水；目前已有的再生能源發電設施，每年約可產生14.7億度的綠電，相當於可供應全縣4分之3的家庭用電需求，若再配合廣設儲能設施，供電量將相當可觀。

鍾佳濱強調，創造財富、提升環境品質、維持幸福感，才能讓屏東成為幸福城市，有完整的產業願景更是達成目標的關鍵，接下來，懇請大家給他一個機會，幫助屏東打造幸福經濟，讓光榮延續下去，未來所有的屏東人都能繼續自信地說出「我屏東我驕傲！」

▲▼民進黨立委鍾佳濱今天舉行記者會，宣布爭取2022屏東縣長提名。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

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