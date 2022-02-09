「曾與柯文哲有共識不用『核食』二字」　柯昱安：這不該是民眾黨戰場

▲前台北市政府副發言人柯昱安。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院8日宣布解禁日本福島5縣食品進口台灣，最快2月21日上路。對此，台北市長柯文哲前幕僚柯昱安表示，2019年自己曾隨柯文哲出訪日本東北，當時與柯文哲達成共識，不只是外交場合上不要用「核食」詞彙，還要解決貿易問題，爭取日本支持台灣加入CPTPP，「幾個民眾黨地方議員候選人打這題準星歪掉，幫大家歸零校正一下。」

柯昱安說，2019年隨著柯市長出訪東日本，這趟行程沿著新幹線一路來到東北，加上駐日大使謝長廷幾乎全程陪同，在當時國民黨發起的反核食公投剛通過之際，具有高度的政治宣示意味，柯文哲在當地的每一餐，甚至是下車踏上東北地區的第一口和菓子，都被媒體下標為「大啖核食」。

柯昱安指出，媒體的用辭無法控制，但市長的話語必須精確，當時與柯文哲達成的共識，不只是在外交場合上不要用「核食」這個詞彙，未來在這個議題上也不該掉入「核食」的框架中，任何符合國際檢驗標準的農產品與食品，本來就不屬於「核食」。

對於福島食品，柯昱安表示，柯文哲當時的比喻也很到位：「台灣人敢去位在千葉的迪士尼，卻不願吃千葉的食品？」此外，透過解決貿易問題，爭取日本支持台灣加入CPTPP，也是當時柯文哲設定的論述框架之一。

柯昱安指出，看到幾個民眾黨地方議員候選人打這題準星歪掉，幫大家歸零校正一下，「主張東北地區食品是『核食』並反對進口，或是質疑加入CPTPP的正當性，都不會是你們的戰場。如果不懂，Google是很好用的東西。」