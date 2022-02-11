爽吃泡麵！她碗底驚現「5元硬幣」...網笑：認證銅板美食

▲女網友吃泡麵卻發現碗底出現一枚五元硬幣。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者林郁婷／綜合報導

泡麵不僅方便食用且便宜美味，是不少人解饞、止飢的最佳選擇。不過一位網友表示，她日前泡了一碗泡麵來吃，快吃完時赫然發現，底部有一個圓形物體，明顯不是泡麵裡該出現的食材，仔細一看竟然是5元硬幣，讓她相當傻眼，於是打給客服反映。

一名女網友在Dcard上以「來❌客」為題發文，表示剛剛吃某牌子的泡麵，吃到快見底的時候，看到一個5元物體躺在底下，「明天打去客服問了」，並附上兩張照片，只見碗內只剩一些碎泡麵、紅蘿蔔、魚板和湯，銀色硬幣在裡面顯得特別突兀，另一張更近距離看到，硬幣就和那些料一起泡在湯裡。

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網友看完紛紛幽默回應，「原來是銅板美食」、「意味著妳這碗麵只要20元」、「他要退妳5元，不知道要怎麼退，只能放在裡面了」、「現金回饋」、「我覺得你最近這幾天要多多注意肚子情況」、「可能是開工紅包？」

部分網友質疑這件事的真假，泡麵需要自己加調味料，自己泡，怎麼可能都沒發現，「會不會是你自己不小心掉下去的」、「不是阿，泡麵不都是自己加調味料自己泡，你是怎麼做到沒看到硬幣在裡面的？」、「看起來比較像自己掉的」。

原PO事後也更新表示，已經打去客服反映問題，覺得對方服務態度很不錯，他們也請人來把泡麵拿回去檢驗，還額外再送了新的三盒杯麵，「我沒有要黑他們，當下我是很驚訝的，一方面不希望有人跟我一樣，畢竟錢經過多少人的手我們不知道。」