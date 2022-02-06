吃飽太閒這樣玩！狂人2竹筷織出「小麵巾」　網笑：媽快來打人

▲12秒的織麵短片引發熱論。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「吃飽太閒喔！」有網友日前在《Dcard》的有趣板分享一段12秒的影片，只見畫面中明明都是吃飯工具，包括鐵碗、竹筷、牙籤，碗裡還裝著泡麵，但拍攝者卻不是在吃，而是把麵條織成「迷你圍巾」。但織麵條畢竟不是第一次見，影片仍引發熱議，原因就是麵條看起來太Q彈、不會爛，讓不少網友也很好奇口感。

仔細看看這段12秒的短片，只見拍攝者雙手各拿著一支竹筷，小牙籤則放在右手，看起來不僅專業、不馬虎，而且超有架勢。他熟練地把筷子當成編織棒（竹針），在交互串起「麵條毛線」的同時，熟稔地運用牙籤把線條鉤好。在拍攝者的巧手下，已經有一長段的「小麵巾」了，還有一大段直接泡在湯裡。

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▲拍攝者已經織好一大段，還有的直接泡在湯裡面。（圖／翻攝自Dcard）

影片一出，就有人笑呼，「給我七碗麵，我給你織個全世界」、「織完再一口吸進去，啊～～爽」、「好像蛇的蛻皮」、「不要玩食物」、「他是不是在隔離」、「感覺很方便入口」、「不好意思您用餐時間還有15分鐘喔」、「等老公回家順便織碗麵」、「真的是純手工」、「吃的不是麵，是成就感。」

還有網友發現，這個麵條似乎不是一般的泡麵，「雖然有創意，可是那個色澤跟形狀搭配起來噁心噁心的」、「這麵太硬了吧= =」、「好好奇口感ㄛ」、「哪家麵那麼有韌性？求推薦！」有吃貨則是現身猜測，「感覺是蒟蒻麵，泡不爛，還會QQ的」、「看湯的顏色我猜應該是螺螄粉」、「這是螺螄粉吧？」