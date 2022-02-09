湯頭最好喝的泡麵？驚爆1黑馬「近2年才出」網讚：目前心頭好

▲有網友問卦「湯頭最好喝的泡麵是？」（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

基本上，不管是當正餐果腹，或是偶爾解饞，台灣人的家中一定備有幾款泡麵，口味也因人而異，但就是有那麼幾款特別受歡迎。就有網友在PTT的Gossiping板上發文問卦，「湯頭最好喝的泡麵是？」話題引發熱論，也曝光幾款相當夯的選擇。

這位網友在Gossiping板上表示，他自己喜歡阿Q的蒜香珍肉，還有一款統一的拉麵泡麵也不錯；同樣的話題，他也在WomenTalk板上發起討論，說他大學時曾連吃3碗阿Q的蒜香珍肉，「大家覺得湯頭最好喝的泡麵是？」

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貼文一出，就有人紛紛留言，「阿Q的排骨」、「排骨雞麵」、「金螃蟹沒有之一」、「喜歡大蒜的話，阿Q不錯」、「滿漢大餐不錯，不過用煮的會更好」、「豆皮烏龍、蒜香珍肉」、「味味一品原汁珍味」、「滿漢牛肉麵」、「拉麵道的日式豚骨」、「媽媽麵綠咖哩」、「農心辣白菜，但最近沒看到了」、「沒有油包的，例如辛拉麵」、「農心的辛拉麵。」

▲各種泡麵都有推崇者。（圖／記者蕭筠攝）

其中有幾款特別多人點名，包括「肉骨茶」系列，「肉骨茶真的是便宜又好喝，還不像牛肉麵」、「黃亞細肉骨茶」、「味味A肉骨茶麵」、「統一肉骨茶」、「肉骨茶的」、「來一客的肉骨茶。」

另外，很多網友也推統一系列的泡麵，不過口味就見仁見智，「統一肉燥麵」、「統一蔥燒牛肉」、「統一鮮蝦麵」、「統一肉燥米粉，安全牌」、「統一拉麵道的豚骨跟味噌都不錯」、「拉麵道味噌。」而提到統一，自然不能少了來一客、「來一客泡菜」、「來一客鮮蝦魚板啊」、「來一客系列」、「來一客鮮蝦+1。」

再來，台酒的花雕雞麵也很夯，「花雕雞啊」、「台酒的都不錯啊」、「台酒系列」、「台酒辣豚肉麵目前第一名」、「花雕雞好像不錯。」留言中還出現一匹黑馬，是味丹的隨緣素泡麵，尤其是近兩年推出的麻辣燙口味，「沒人吃過麻辣燙素飄香嗎？超好吃」、「目前心頭好是素飄香麻辣燙」、「一定是素飄香麻辣燙，而且要碗裝的」、「隨緣的麻辣燙，吃了絕對不後悔喔！」