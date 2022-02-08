最強調理包泡麵？　網齊聲點名「4品牌」神炸：超好吃

▲網友好奇詢問，哪款有肉塊的泡麵最好吃。（示意圖／記者蕭筠攝）



記者郭卉寧／綜合報導

泡麵是民眾家中的必備品，料理方便快速，口味也很多元，不管是當正餐果腹，或是當宵夜享用，都讓人覺得非常幸福。近日，就有網友好奇詢問，哪一款有肉塊的泡麵最好吃？貼文發出後，釣出內行人推薦4款泡麵，直呼：「超好吃！」

原PO在PTT八卦板發文表示，自己很久沒吃泡麵，加上最近這幾天幾乎都在下雨，很適合來一碗熱騰騰的泡麵，而目前他最想吃有肉塊的調理包泡麵，但由於太久沒吃，讓他突然拿不定主意，便想詢問廣大的鄉民：「今晚我該選擇哪道呢？哪一道才是王者，有卦嗎？」

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貼文一出，引起不少網友踴躍回應，其中，味味一品、一度贊、滿漢大餐和台酒等4款泡麵最受到推薦，「一度贊的濃系列還不錯」、「味味一品高粱酒香蒜頭雞」、「一度贊爌肉，滿漢大餐要蔥燒豬」、「台酒的酸菜牛肉麵也很讚」、「一度贊剝皮辣椒雞不錯」、「味味一品臭豆腐那個超好吃」。

不過，也有人認為這幾款泡麵較為普通，推薦其他的品項或吃法，「阿Q臭臭鍋」、「台酒花雕雞完全不會買」、「統一肉燥麵煮好，丟鹹酥雞下去一起吃」、「喜歡肉塊就小廚師，一度贊那種根本虛無飄渺」。