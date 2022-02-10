獨居男家中火警頓無住所　內埔佳佐所警奔波協助過新年

▲內埔警分局致贈程男一箱泡麵 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

萬巒鄉58歲的程姓男子居住在鐵皮屋，疑因電線走火引發火災，燒毀他住處，內埔警分局佳佐派出所員警得知後，見他無家可歸且身無分文，緊急聯絡鄉公所協助他申請緊急災害補助及尋求安置，並捐贈泡麵一箱，讓他得以安心過年。

獨居的程姓男子患有糖尿病，平日依靠撿拾資源回收物維生，因這場突來的火災將家中物品連同機車均毀於一旦。由於鐵皮屋電路設備老舊造成電線走火，加上回收物堆積助長火勢蔓延，讓他無法再居住在該鐵皮屋，讓他不知如何是好。

佳佐派出所員警獲悉，返回派出所後與所長商議後，立即向公所詢問有無合適社會救濟方式，減輕他經濟壓力，並替他尋求安置處所，並致贈他一箱泡麵，讓他安心過年。

程姓男子表示，春節閤家歡樂氣氛中面臨無家可歸窘境，警方主動向他伸出救援的雙手，替他詢問救濟管道並贈送泡麵一舉，讓他銘記在心，萬分感激。也由於有警方主動協助、關懷，才得以安穩過好年。

內埔分局分局長蘇偉荃肯定員警主動關懷並同理民眾作法，也提醒民眾若家中有堆放易燃物品或是電路老舊，應定時清理並注意用電安全：用電「不」超載、電線「不」折損、可燃物「不」擺放：電器產品、電源延長線周邊、插頭不用「不」插，「沒有」安全標章的電器產品不買、不用，也可向消防局申請裝設住宅用火災警報器，確保人身安全。