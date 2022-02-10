　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

獨居男家中火警頓無住所　內埔佳佐所警奔波協助過新年

▲內埔警分局致贈程男一箱泡麵 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局致贈程男一箱泡麵 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

萬巒鄉58歲的程姓男子居住在鐵皮屋，疑因電線走火引發火災，燒毀他住處，內埔警分局佳佐派出所員警得知後，見他無家可歸且身無分文，緊急聯絡鄉公所協助他申請緊急災害補助及尋求安置，並捐贈泡麵一箱，讓他得以安心過年。

獨居的程姓男子患有糖尿病，平日依靠撿拾資源回收物維生，因這場突來的火災將家中物品連同機車均毀於一旦。由於鐵皮屋電路設備老舊造成電線走火，加上回收物堆積助長火勢蔓延，讓他無法再居住在該鐵皮屋，讓他不知如何是好。

佳佐派出所員警獲悉，返回派出所後與所長商議後，立即向公所詢問有無合適社會救濟方式，減輕他經濟壓力，並替他尋求安置處所，並致贈他一箱泡麵，讓他安心過年。

程姓男子表示，春節閤家歡樂氣氛中面臨無家可歸窘境，警方主動向他伸出救援的雙手，替他詢問救濟管道並贈送泡麵一舉，讓他銘記在心，萬分感激。也由於有警方主動協助、關懷，才得以安穩過好年。

內埔分局分局長蘇偉荃肯定員警主動關懷並同理民眾作法，也提醒民眾若家中有堆放易燃物品或是電路老舊，應定時清理並注意用電安全：用電「不」超載、電線「不」折損、可燃物「不」擺放：電器產品、電源延長線周邊、插頭不用「不」插，「沒有」安全標章的電器產品不買、不用，也可向消防局申請裝設住宅用火災警報器，確保人身安全。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
英相強生宣布：2周內解除「所有防疫限制」　確診也不用隔離
快訊／嘉聯益電子廠再爆14確診！　新北衛生局證實
白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！　美照震撼7萬人：認不出
媽祖遶境完約同事老婆色色　車震男一句話下場慘
「魔術級隱乳正妹」一條線Hold住南半球　娜美身材驚呆
李千那奔赴「明金成靈堂」！　高宇蓁腫眼不發一語
快訊／西堤確診員工出院　再採檢竟復陽
蘋果「1項新產品」將取代iPhone？　程式碼首見神秘系統

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

開學日台南準備好了！　黃偉哲赴麻豆國小學校視察校園防疫整備

獨居男家中火警頓無住所　內埔佳佐所警奔波協助過新年

婦人提款未吐鈔心急如焚　屏東警熱心協助

電瓶永久不壞？「天揚」推新科技　目標讓台灣做世界第一

快訊／台中工廠「深夜大火」！烈焰濃煙狂沖天　3人受困警消急搶救

是否參選桃園市長？　羅智強「走完400公里謝票行程給答案」

用路人請注意！台61線南下桃科至永安路段　2／11-12日施工交管

桃園航空城動工　84個倉儲即日起受理申請物品暫置

校園齊防疫平安上學去　迎接開學日台南公布10項開學防疫措施

開學前拚防疫　彰化縣1200名教職員今施打第三劑

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

IVE出道1個月…SHINee Key完美複製舞蹈！　太妍、Uie被嚇傻：怎麼知道？

開學日台南準備好了！　黃偉哲赴麻豆國小學校視察校園防疫整備

獨居男家中火警頓無住所　內埔佳佐所警奔波協助過新年

婦人提款未吐鈔心急如焚　屏東警熱心協助

電瓶永久不壞？「天揚」推新科技　目標讓台灣做世界第一

快訊／台中工廠「深夜大火」！烈焰濃煙狂沖天　3人受困警消急搶救

是否參選桃園市長？　羅智強「走完400公里謝票行程給答案」

用路人請注意！台61線南下桃科至永安路段　2／11-12日施工交管

桃園航空城動工　84個倉儲即日起受理申請物品暫置

校園齊防疫平安上學去　迎接開學日台南公布10項開學防疫措施

開學前拚防疫　彰化縣1200名教職員今施打第三劑

韓團成員遭酒駕追撞！「敬業擠笑容」上工　行程結束後送醫了

還有3個2000萬！刮刮樂選號攻略曝　她連買3張「這號碼」全中了

韓國瑜8字頭賠售南港豪宅　6年後鄰居「每坪貴10萬」脫手

他耍帥「-5°C跳冰河」還要愛妻幫忙拍　慘死瞬間全錄下

黃汪路中央炸屎「飼主1神物撈走」　6千人狂讚：專業接棒賽

50樓Cafe草莓吃到飽2／14開跑　情人節雙人加購599可享龍蝦大餐

英相強生宣布：2周內解除「所有防疫限制」　確診者無須隔離

慶元宵！超商就有「3大名店湯圓」　抹茶豆沙、紫米花生一次吃

紅酒加FM2性交易變性侵　丟6千元想落跑淫狼身上還有22顆

天弓飛彈用陸劣質零件　鄭運鵬：中科院該檢討內部採購作業

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

電瓶可以永久不壞？「天揚」推新科技

參選桃園市長？　羅智強等走完謝票行程

台61線南下38k至47k路段　2/11-12施工交管

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

桃園航空城動工　即日起受理申請物品暫置

女童握1元硬幣街頭狂奔　警助母追回

婦人提款未吐鈔心急如焚　屏東警協助

校園齊防疫平安上學去

COVID-19公費疫苗預約平台9日開放

2022新北燈會　閃漾大都會公園

桃園燈會靜態燈展　小提燈發送取消

高雄大灣國中生確診　2天匡列34人

黃偉哲赴麻豆國小學校視察校園防疫整備

更多熱門

相關新聞

屏東縣3處熱門路段區間測速　3/1正式啟動

屏東縣3處熱門路段區間測速　3/1正式啟動

鑑於屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道、車城鄉台26線尖山段及台9線草埔森永隧道因超速違規情形嚴重，為維護道路交通秩序及安全，屏東縣政府警察局於這3處（雙向）路段增設「科技執法—區間平均速率自動偵測」設備，取締駕駛違規超速行為，以降低交通事故之發生。

婦人提款未吐鈔心急如焚　屏東警協助

婦人提款未吐鈔心急如焚　屏東警協助

年後跳槽新東家 注意法律責任

年後跳槽新東家 注意法律責任

大樂透連5槓！下期上看3億　14人獨得百萬

大樂透連5槓！下期上看3億　14人獨得百萬

潮州火車站惡狼性侵妙齡女　檢方聲押禁見獲准

潮州火車站惡狼性侵妙齡女　檢方聲押禁見獲准

關鍵字：

內埔警察火警鐵皮屋泡麵過年

讀者迴響

熱門新聞

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

醫曝「2手段」不做：2週內會爆

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

學雜費兩張破10萬　網：難怪沒人敢生

大ㄋㄟㄋㄟ的力量

美豔鋼琴師缺愛愛…年上尪勸拍AV

5年存10包鈔票！挖出一算：沒想過這麼多

湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面