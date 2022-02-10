羅智強全台徒步第三天　風雨中感受桃園人熱情成「前進的力量」

▲羅智強全台徒步，風雨中感受桃園人熱情成「前進的力量」。（圖／翻攝自羅志強臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

台北市議員羅智強以全台徒步400公里、為四大公投謝票行程第三天，臉書PO文表示，原以為9日在風雨中，在桃園走了29公里會很好睡，可能是累過頭，竟然翻來覆去睡不著，但仍依預定時間和桃園的夥伴們，會合持續徒步向南前行，相信踏出的每一步，都會成為人生的印記，成為改變的力量。

▲羅智強全台徒步，風雨中感受桃園人熱情成「前進的力量」。（圖／翻攝自羅志強臉書）

羅智強臉書表示，10日的桃園還是下雨天，雨天走路格外辛苦，而令他感動的是，桃園的立委魯明哲、呂玉玲，市議員劉安祺、梁為超、吳嘉和、葉明月、黃敬平、舒翠玲、周玉琴，以及里長邱仁德、民眾黨市議員參選人林昭印、田方倫、賴立竹…等桃園的夥伴們，風雨無阻，陸續加入一起走桃園、為公投謝票，沿途民眾不斷向他們喊加油，讓他相當感動，內心大聲說出「愛桃園、謝謝桃園」。

▲進入楊梅區。（圖／翻攝自黃敬平臉書）



陪同羅智強走桃園的市議員黃敬平說，在平鎮區的這段路，這一哩路，他陪著羅智強一路走到楊梅，天氣雖然寒冷，但人多陪著強哥議員一起走，比較熱鬧，也較為溫暖。

一行徒步大約在中午12點左右抵達楊梅埔心火車站，在楊梅埔心陸橋前，在地的周玉琴議員也接力陪著走，在這一段幾公里的路程，看到了路上有不少民眾對我們加油鼓勵和打氣，都能化為我們滿滿的電池與動力。

黃敬平說，在這個不安的年代，即便總是被人看不起，我們也絕對不能自己先放棄。可以窮、可以苦、可以被嘲笑、可以被瞧不起；但我們都不可以失了志氣！每一個溫暖的眼神、每一聲打氣，都能讓我們繼續前進！