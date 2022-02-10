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WHO警告：AI蘊含偏見、有年齡歧視　恐有損老人照護品質

▲老人,醫院,輪椅。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲AI系統蘊含偏見，恐加深對老年人的歧視。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社日內瓦9日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天警告，醫療保健服務使用日益頻繁的人工智慧（AI）系統蘊含偏見，恐加深對老年人的歧視，因而影響對他們的健康照護。

法新社報導，WHO在政策簡報中表示，AI技術在改善對高齡者照護具有巨大潛能，但也存在顯著的風險。

WHO表示：「AI技術若將刻板印象、偏見或歧視編碼納入系統，或使用AI時出現這些現象，恐有損老年人健康照護的品質。」

這份政策簡報強調AI系統有多麼仰賴大型歷史資料集，而這些資料通常是以不透明方式蒐集、分享、合併和分析的有關民眾資訊。

這些資料集本身可能不完善或具歧視性，舉例來說，會反映出醫療保健服務領域既有偏見，而目前歧視高齡者的情況相當普遍。

WHO健康老化（Healthy Ageing）部門的努涅斯（Vania de la Fuente Nunez）指出，以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間所看到的情況為例，當加護病房人滿為患時，會根據病患的年紀判定他們是否可以使用氧氣或病床。

如果這樣的歧視性模式反映在用於訓練AI演算法的資料集中，這套模式可能會變得根深蒂固。

這份政策簡報警告，AI演算法可能讓現存於醫療保健服務中的不平等現象更加牢固。

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