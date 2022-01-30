　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

年假溫差大！慢性病患保健不放假　嚴守3原則保平安

▲▼今年春節早晚溫差大3高病友仍除應搭配飲食、運動外，還需按時服藥，定期量血壓、血糖，才能平安健康過好年。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼今年春節早晚溫差大3高病友仍除應搭配飲食、運動外，還需按時服藥，定期量血壓、血糖，才能平安健康過好年。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節假期長達九天，花蓮縣長徐榛蔚提醒，親朋好友團聚時，記得要定時起來動一動，不要熬夜或過度玩樂，以免增加心臟血管的負荷；由於過年期間的飲食和生活作息與平日不同，提醒患有高血壓、高血糖、高血脂（三高）以及心血管疾病的患者，控制病情是沒有假期的，除應搭配飲食、運動外，還需按時服藥，更別忘了定期量血壓、血糖，才能平安健康過好年。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，只要把握「健康飲食負擔少」、「居家運動活力好」以及「按時服藥過好年」三原則，就能平安又幸福、健康又快樂。
原則一：健康飲食負擔少
難得的年假，難免會放縱一下自己的五臟廟，但要注意，尤其是慢性病患者，烹調食物建議採用低油、低糖、低鹽、高纖等原則，並儘量少吃零食及甜點。另外，年菜建議依食用人數準備適量，避免剩菜過多，因反覆烹調的隔餐食用會造成礦物質、維生素等營養素流失，以及使湯品中含有的鉀、鈉濃度更高。  
原則二：居家運動活力好
年節期間，受新冠疫情影響，其實在家其實也可以做運動，國民健康署提供3個居家小運動，如超慢跑、屈腹蹬腿、坐姿站起都是不錯的選擇。若從事戶外運動，請記得與人維持1公尺以上的社交距離且做好個人衛生防護，並配合各場所的防疫作業。
原則三：按時服藥過好年
除了飲食、運動之外，慢性病患者仍須遵循醫囑按時服藥。此外，高血壓或糖尿病患者，年假期間還是要定期量測及記錄自己的血壓、血糖數據，以掌握身體狀況。

▲▼今年春節早晚溫差大3高病友仍除應搭配飲食、運動外，還需按時服藥，定期量血壓、血糖，才能平安健康過好年。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

由於近日氣溫下降，務必做好保暖措施，以嚴防因低溫及溫差過大，引發心血管疾病急性發作，如出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，應該要立即就醫治療；另外中風徵兆，請記住FAST的口訣：臉部（Face）表情不對稱、雙手力氣（Arm）不一樣、或講話（Speech）變得不清楚，以上任一症狀發生時，請把時間點（Time）紀錄下來，立即就醫，爭取黃金搶救期。
 
春節期間時值冬季及疫情期間，早晚溫差甚大，朱家祥再次提醒鄉親注意保暖並配合中央疫情指揮中心防疫政策，維持戴口罩，勤洗手、量體溫等衛生習慣，減少出入公共場所或參加大型活動避免群聚風險，保持均衡飲食、充足的睡眠以及適當的運動，一起平安健康過好年。
 

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
陶晶瑩、李李仁現身百貨打工　大學生班底驚喜探班
桃園美甲群聚燒到北市！京站停業1天　北市證實：有確診足跡
老公爆洗錢被抓「警搜出1424萬」　安以軒微博被轟淪陷了！
「沒打2劑疫苗」只能坐戶外區　客人爆氣不吃了！網友戰翻
快訊／確診者到過！台北京站緊急回應
恐怖「年獸車」又來了！清出保險套+內褲　洗車業者傻眼
快訊／台北京站有確診足跡！　緊急閉館清消
路過買刮刮樂　刮之前「做1動作」竟中大獎：都市傳說是真的
獨／陳芳語罹厭食症險喪命　催吐6年暴瘦37公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

視警如親　黃偉哲以視訊與員警圍爐共度小年夜

春節連假疏運防疫為首要任務　公路客運等運具禁飲食

年假溫差大！慢性病患保健不放假　嚴守3原則保平安

寒流今日報到　雲府農業處呼籲農民做好防寒措施以減少農業損失

年前菜價低　雲林縣府呼籲民眾多加採購讓農民過好年

花現劍湖山春節再加碼　台灣Pay掃碼消費滿500送100元

歲末年終關懷弱勢長輩　臺西警加強獨居長者預防犯罪宣導

鄧麗君Teresa Teng　站在雲林唱給你聽　

斥資3800萬修繕斗六市大門　水舞圓環正式啟用風華再現

西螺媽祖燈會2萬顆彩繪燈籠高掛　太平媽藝術路燈美翻老街

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

美國男胸毛茂盛到可以作畫　剃刀一剃秒變各種超級英雄

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

視警如親　黃偉哲以視訊與員警圍爐共度小年夜

春節連假疏運防疫為首要任務　公路客運等運具禁飲食

年假溫差大！慢性病患保健不放假　嚴守3原則保平安

寒流今日報到　雲府農業處呼籲農民做好防寒措施以減少農業損失

年前菜價低　雲林縣府呼籲民眾多加採購讓農民過好年

花現劍湖山春節再加碼　台灣Pay掃碼消費滿500送100元

歲末年終關懷弱勢長輩　臺西警加強獨居長者預防犯罪宣導

鄧麗君Teresa Teng　站在雲林唱給你聽　

斥資3800萬修繕斗六市大門　水舞圓環正式啟用風華再現

西螺媽祖燈會2萬顆彩繪燈籠高掛　太平媽藝術路燈美翻老街

墨西哥地穴驚曝外星古文明！　「凸頭大眼全身像」盤坐穴中

視警如親　黃偉哲以視訊與員警圍爐共度小年夜

台中太陽5連勝封關平聯盟紀錄　總管汪蔚傑：T1無弱隊

春聯亂貼不吉利！大門口單貼「春」易招爛桃花　最佳時機曝光

桃園美甲群聚燒到北市！京站停業1天　北市證實：有確診足跡

胡金龍「無低潮打者」單月打擊率逾3成　拚最速1100安

韓妞都在瘋「公主學習法」！4件小事讓你認真自律、效率大增

紐約碩士女返台尋姻緣！她身高171　開出條件要找「矮個男」

39人生肖屬虎犯太歲　李振昌、林泓育、陳琥、廖健富

江宏傑婚變鬆口真心話　《全明星》錢薇娟：我們不敢提

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

地方熱門新聞

春節連假　桃園路邊停車7天暫停收費

台南市勞工局「虎」恁平安顧健康

最潮春節連假景點　文青水園12星座花園

菊警全面臨檢　強力掃蕩不法讓民眾過好年

大江「賀歲甜點市集」　一站式購入　

台南出遊首選

收到不明肉品「勿丟廚餘桶」　快通報

桃園勞資調解　為勞工爭取和解金逾1億5000萬

楊梅故事園區迎新春　展出竹與陶生機盎然

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

台南做工行善團春節連假加碼送修繕禮

台南女行員匡列313人279人採陰

年假首日小貨車蘇花爆胎　自撞2人傷

高雄33人吃牛排「隔離過年」心情曝

更多熱門

相關新聞

年假首日小貨車蘇花爆胎　自撞2人傷

年假首日小貨車蘇花爆胎　自撞2人傷

花蓮縣秀林鄉蘇花公路上29日下午發生一起自撞車禍，徐姓男子駕駛小貨車於崇德隧道南往北行駛，突然車輪爆胎失控撞向隧道壁，造成徐姓駕駛及乘客2人受傷，小貨車佔據車道，雙向車流一度受阻約1小時候恢復交通。

年假療癒心情　走訪花蓮曼波園區擁抱大山大海

年假療癒心情　走訪花蓮曼波園區擁抱大山大海

南部新案大年初一就上工　祭賞屋抽紅包、贈發財金吸客

南部新案大年初一就上工　祭賞屋抽紅包、贈發財金吸客

延後開學或線上授課，請問教育部有沒準備了？

延後開學或線上授課，請問教育部有沒準備了？

營養師傳授「防三高」年菜飲食攻略

營養師傳授「防三高」年菜飲食攻略

關鍵字：

年假溫差慢性病保健放假原則保平安三高

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒婚禮「全程沒用餐」攜夫坐紅毯中央！

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

舒淇慶生林心如「說溜嘴華燈兇手」！

教召全程野宿　網轟：第一天就辦不下去

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

妻子哭：沒有安全感　浩子急挽回「揭11年婚姻內幕」

納豆腦出血住院「恢復狀態良好」　經紀人曝現況

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

王力宏李靚蕾爆「簽下保密協定」！唯一要求曝光

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面