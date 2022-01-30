年假溫差大！慢性病患保健不放假　嚴守3原則保平安

▲▼今年春節早晚溫差大3高病友仍除應搭配飲食、運動外，還需按時服藥，定期量血壓、血糖，才能平安健康過好年。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節假期長達九天，花蓮縣長徐榛蔚提醒，親朋好友團聚時，記得要定時起來動一動，不要熬夜或過度玩樂，以免增加心臟血管的負荷；由於過年期間的飲食和生活作息與平日不同，提醒患有高血壓、高血糖、高血脂（三高）以及心血管疾病的患者，控制病情是沒有假期的，除應搭配飲食、運動外，還需按時服藥，更別忘了定期量血壓、血糖，才能平安健康過好年。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，只要把握「健康飲食負擔少」、「居家運動活力好」以及「按時服藥過好年」三原則，就能平安又幸福、健康又快樂。

原則一：健康飲食負擔少

難得的年假，難免會放縱一下自己的五臟廟，但要注意，尤其是慢性病患者，烹調食物建議採用低油、低糖、低鹽、高纖等原則，並儘量少吃零食及甜點。另外，年菜建議依食用人數準備適量，避免剩菜過多，因反覆烹調的隔餐食用會造成礦物質、維生素等營養素流失，以及使湯品中含有的鉀、鈉濃度更高。

原則二：居家運動活力好

年節期間，受新冠疫情影響，其實在家其實也可以做運動，國民健康署提供3個居家小運動，如超慢跑、屈腹蹬腿、坐姿站起都是不錯的選擇。若從事戶外運動，請記得與人維持1公尺以上的社交距離且做好個人衛生防護，並配合各場所的防疫作業。

原則三：按時服藥過好年

除了飲食、運動之外，慢性病患者仍須遵循醫囑按時服藥。此外，高血壓或糖尿病患者，年假期間還是要定期量測及記錄自己的血壓、血糖數據，以掌握身體狀況。

由於近日氣溫下降，務必做好保暖措施，以嚴防因低溫及溫差過大，引發心血管疾病急性發作，如出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，應該要立即就醫治療；另外中風徵兆，請記住FAST的口訣：臉部（Face）表情不對稱、雙手力氣（Arm）不一樣、或講話（Speech）變得不清楚，以上任一症狀發生時，請把時間點（Time）紀錄下來，立即就醫，爭取黃金搶救期。



春節期間時值冬季及疫情期間，早晚溫差甚大，朱家祥再次提醒鄉親注意保暖並配合中央疫情指揮中心防疫政策，維持戴口罩，勤洗手、量體溫等衛生習慣，減少出入公共場所或參加大型活動避免群聚風險，保持均衡飲食、充足的睡眠以及適當的運動，一起平安健康過好年。

