捐屏東市振興消費券變身待用餐　早午餐飄香濃烈人情味

▲立委鍾佳濱媒合早午餐店與公益團體捐屏東券做公益 。（圖／鍾佳濱服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所發放每人面額500元的「屏東市振興消費券」，有愛心媽媽在網路串聯發起「捐屏東券做公益」活動，立委鍾佳濱獲悉後媒合早午餐店與公益團體合作擴大辦理，不只讓民眾的善舉得以落實，且透過廠商加碼與延長兌換期限，讓屏東券發揮更大的效益。

市公所發放面額500元的「屏東市振興消費券」給約19.6萬位市民使用，花費預算近億元，有多名愛心媽媽在臉書上串聯提出「捐出屏東券做公益」的構想。

鍾佳濱得知有多位愛心媽媽願意捐出被店家婉謝的屏東券，卻又不知要捐給誰，因此親自接洽連鎖早餐店麥味登公司，讓民眾捐出的屏東券可以轉換成待用餐券，贈送經濟弱勢家庭使用。

麥味登公司表示，凡透過活動募到「屏東市振興消費券」500元，麥味登就會加碼捐贈50元，並將消費券轉換成小面額的餐飲抵用券，延長使用時間到6月底，提供募款團體分送給需要幫助的經濟弱勢家庭；抵用券可在屏東市博愛、崇蘭、民學三家麥味登店使用，讓需要幫助的朋友們吃得飽也吃得健康。

椰子園老人養護之家蘇政君董事長指出，該園長期以來提供老人送餐服務，累計已送出90萬個便當，送餐里程數長達70萬多公里，因此義不容辭的參與這項有意義的活動。

已將個人與家人五倍券捐給忠孝國小羽球隊的李世斌，當場捐出屏東市消費券，希望拋磚引玉，號召更多人參與。

這項活動受理捐助屏東市消費券的窗口有立委鍾佳濱服務處、李世斌議員服務處、椰子園老人養護之家、屏東縣希望工程親師協進會，鍾佳濱呼籲屏東市民共襄盛舉，讓屏東市消費券不只振興在地經濟，也能夠轉作公益，照顧到更多需要幫助的人。