賴清德親筆信、玩偶裝陪站路口　屏東內戰鍾佳濱靠「創意」拼突圍

▲鍾佳濱與蔡英文、賴清德的Q版玩偶合影。（圖／記者呂晏慈翻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨選舉作業期程預計農曆春節後啟動，由於屏東縣長潘孟安任期將屆滿，民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米爭取黨內提名，廝殺激烈。鍾佳濱7日公開副總統賴清德力挺自己的親筆信，拋下震撼彈，他受訪透露說，去年12月延續過去選舉經驗，製作正副總統蔡英文、賴清德等身大的布偶裝，一同站路口、爭取選民支持，「現在變瘦、變黑，還是要堅持到底，只有這樣才會勝出。」

鍾佳濱周一透過臉書貼出賴清德親寫500字推薦函，希望屏東鄉親給鍾佳濱機會，讓他當好縣長，引發政壇關注。鍾說，賴清德在2016、2020年立委選舉都南下支持他，甚至親自到屏東舉行簽書會，而賴過去競選立委、台南市長時，他也會過去幫忙，因為兩人自1996年擔任國大代表時就認識，為了同樣理念打拼。

至於選舉最後關頭，是否將祭出其他奇招？鍾佳濱說，相較大選知道「終點線」在哪裏，他的「油箱」、選舉資源比較小，無法像其他候選人一樣很早就開跑，且他的選舉方式比較辛苦，都是透過自己下去跑、掃街、站路口、拜訪市場等，必須發揮創意來突圍。

鍾佳濱舉例，2016年總統及立委選舉時，他就製作等身大的蔡英文布偶裝，陪自己站路口，去年12月重新訂做正副總統布偶，由台灣插畫家協助繪圖，製作Q版的布偶，車隊掃街、定點站路口時，就請人偶站在旁邊揮手。

據悉，這套布偶裝的設計來自知名插畫家蠢羊的手筆，Q版蔡英文、賴清德穿上黑色西裝，並揹著「辣台妹小英」和「台灣隊賴副」值星帶，相當引人注目。