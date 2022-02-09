　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德親筆信、玩偶裝陪站路口　屏東內戰鍾佳濱靠「創意」拼突圍

▲▼鍾佳濱靠玩偶裝陪站路口，引發注目。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲鍾佳濱與蔡英文、賴清德的Q版玩偶合影。（圖／記者呂晏慈翻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨選舉作業期程預計農曆春節後啟動，由於屏東縣長潘孟安任期將屆滿，民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米爭取黨內提名，廝殺激烈。鍾佳濱7日公開副總統賴清德力挺自己的親筆信，拋下震撼彈，他受訪透露說，去年12月延續過去選舉經驗，製作正副總統蔡英文、賴清德等身大的布偶裝，一同站路口、爭取選民支持，「現在變瘦、變黑，還是要堅持到底，只有這樣才會勝出。」

鍾佳濱周一透過臉書貼出賴清德親寫500字推薦函，希望屏東鄉親給鍾佳濱機會，讓他當好縣長，引發政壇關注。鍾說，賴清德在2016、2020年立委選舉都南下支持他，甚至親自到屏東舉行簽書會，而賴過去競選立委、台南市長時，他也會過去幫忙，因為兩人自1996年擔任國大代表時就認識，為了同樣理念打拼。

至於選舉最後關頭，是否將祭出其他奇招？鍾佳濱說，相較大選知道「終點線」在哪裏，他的「油箱」、選舉資源比較小，無法像其他候選人一樣很早就開跑，且他的選舉方式比較辛苦，都是透過自己下去跑、掃街、站路口、拜訪市場等，必須發揮創意來突圍。

鍾佳濱舉例，2016年總統及立委選舉時，他就製作等身大的蔡英文布偶裝，陪自己站路口，去年12月重新訂做正副總統布偶，由台灣插畫家協助繪圖，製作Q版的布偶，車隊掃街、定點站路口時，就請人偶站在旁邊揮手。

據悉，這套布偶裝的設計來自知名插畫家蠢羊的手筆，Q版蔡英文、賴清德穿上黑色西裝，並揹著「辣台妹小英」和「台灣隊賴副」值星帶，相當引人注目。

▲▼鍾佳濱靠玩偶裝陪站路口，引發注目。（圖／記者呂晏慈翻攝）

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
隔壁鄰居貼出「加密符號春聯」！他PO網求解　神翻譯曝光全跪了
快訊／西班牙國王確診「新冠肺炎」　在宏都拉斯與賴清德同框
人夫驚覺2歲女「根本不像他」！一驗DNA瞬間綠炸
超商告示牌備註「廁所很大」！地點曝光網認證：真D大
獨／中市府直接把公文貼在大門　要顏寬恒2／13前自拆違建
搬新家怕婆婆住進來！老公怒巴頭「腦殘嗎」　結局神轉被暖哭
美洲豹廝殺凱門鱷！河裡翻滾再翻滾　史詩級纏鬥影片曝光
她信用卡遭盜刷！查紀錄驚見「有效日期狂猜錯」…銀行0通知
快訊／邰智源遭「侵犯肖像權」火大提告　莫名變生髮皂廣告主角

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫促修法擋日本食品變烏龍？　民進黨：他幕僚到底怎麼了？

軍購弊案！天弓飛彈零件混「淘寶貨」　趙少康：民進黨才是親中賣台

賴清德親筆信、玩偶裝陪站路口　屏東內戰鍾佳濱靠「創意」拼突圍

嘆初選最弱勢「被狂風暴雨沖刷」　鍾佳濱：好像不是跟兩位立委選

獨／中市府直接把公文貼在大門　要顏寬恒2／13前自拆違建

開放福食＝加入CPTPP？　連勝文曝民進黨真正的目的

「不是沒選過就什麼都沒有」　周春米曬蔡英文合影：兩度獲認可

運8遠干、殲16等5架次共機擾台　空軍防空飛彈追監

蔡英文送中華女足割包、豆花　「我們會全力照顧好選手的健康」

新北4人家庭群聚、男友媽媽也中鏢　5人足跡曝光

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

日書法老師紙上描繪工整字　駕馭各種風格立體英文也OK

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

朱立倫促修法擋日本食品變烏龍？　民進黨：他幕僚到底怎麼了？

軍購弊案！天弓飛彈零件混「淘寶貨」　趙少康：民進黨才是親中賣台

賴清德親筆信、玩偶裝陪站路口　屏東內戰鍾佳濱靠「創意」拼突圍

嘆初選最弱勢「被狂風暴雨沖刷」　鍾佳濱：好像不是跟兩位立委選

獨／中市府直接把公文貼在大門　要顏寬恒2／13前自拆違建

開放福食＝加入CPTPP？　連勝文曝民進黨真正的目的

「不是沒選過就什麼都沒有」　周春米曬蔡英文合影：兩度獲認可

運8遠干、殲16等5架次共機擾台　空軍防空飛彈追監

蔡英文送中華女足割包、豆花　「我們會全力照顧好選手的健康」

新北4人家庭群聚、男友媽媽也中鏢　5人足跡曝光

用路人請注意！台61線南下桃科至永安路段　2／11-12日施工交管

快訊／西班牙國王確診「新冠肺炎」　在宏都拉斯與賴清德同框

朱立倫促修法擋日本食品變烏龍？　民進黨：他幕僚到底怎麼了？

軍購弊案！天弓飛彈零件混「淘寶貨」　趙少康：民進黨才是親中賣台

爆準！日網超神心理測驗，一張圖看出你的「心累指數」

狂剷肥肚肉！「睡前3動作」瘦小腹只要10分鐘　教練：1週超有感

人夫驚覺2歲女「根本不像他」！一驗DNA瞬間綠炸　花心妻下場慘了

賴清德親筆信、玩偶裝陪站路口　屏東內戰鍾佳濱靠「創意」拼突圍

嘆初選最弱勢「被狂風暴雨沖刷」　鍾佳濱：好像不是跟兩位立委選

獨／中市府直接把公文貼在大門　要顏寬恒2／13前自拆違建

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

板橋打工妹「男友媽」確診　曾去全家、家樂福、火鍋店

柯文哲：打疫苗會死掉算他運氣不好

快訊／新北＋1本土　樹林某電子廠移工確診

快訊／板橋一家四口確診「北市足跡曝」

新北4人家庭群聚、男友媽媽也中鏢　5人足跡曝光

「陳時中間接承認Omicron清零失敗」　沈富雄：指揮官如現代唐吉訶德

軍公教調薪4%「中央臨時人員」領嘸　賴香伶：不應任機關差別對待

快訊／新北+4　北市幼兒園教師傳染給7歲女童、父親也中鏢

快訊／嘉聯益樹林廠移工Ct值14　急匡列同廠區、宿舍共150人採檢

中小學週五開學　侯友宜：1人確診全校線上上課14天

板橋1家4口確診接觸者採檢出爐　侯友宜：感染源不明

快訊／板橋女染疫在信義區上班　搭捷運上下班足跡曝光

快訊／北市15日起「恢復電影院內用」　校園、社教機構微解封

快訊／北市「勤業專案」匡列403人

更多熱門

相關新聞

嘆初選「被狂風暴雨沖刷」　鍾佳濱：好像不是跟兩立委選

嘆初選「被狂風暴雨沖刷」　鍾佳濱：好像不是跟兩立委選

屏東縣長潘孟安任期將屆滿，民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米爭取黨內提名，在進行初選民調前的最後一哩路力搏，被形容為「殺到見骨」。鍾佳濱近日受訪嘆息自己「最弱勢」、選得很吃力，且對手陣營投放資源如「狂風暴雨」，實在很辛苦，同時表示不會氣餒，會力拼到最後一刻。

「不是沒選過就什麼都沒有」　周春米曬蔡英文合影

「不是沒選過就什麼都沒有」　周春米曬蔡英文合影

民進黨蘇系、英系聯手　新北新店區擬不初選「保送」黃琳

民進黨蘇系、英系聯手　新北新店區擬不初選「保送」黃琳

民進黨民調近6成支持開放福食　國民黨：自嗨民調

民進黨民調近6成支持開放福食　國民黨：自嗨民調

林右昌子弟兵游本明　揹「發光汽球」街頭拜票

林右昌子弟兵游本明　揹「發光汽球」街頭拜票

關鍵字：

鍾佳濱周春米莊瑞雄民進黨賴清德

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

快訊／《華燈3》來了！確定3月18日開播

明金成驟逝　檢警相驗死因出爐

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

明金成27年前鬼門關搶回一命！

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

《華燈3》預告3大看點！郭雪芙慘遭下藥凌虐

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面