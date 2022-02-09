「不是沒選過就什麼都沒有」　周春米曬蔡英文合影：兩度獲認可

▲周春米與蔡英文合影。（圖／翻攝自周春米臉書）



記者呂晏慈／台北報導

屏東縣長潘孟安任期將屆滿，民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱爭取黨內提名，初選內戰駁火。鍾佳濱7日公開副總統賴清德力挺自己的親筆信，拋下震撼彈；周春米9日晚間透過臉書貼出與總統蔡英文合照，自稱「最溫暖的女力」，並指自身兩度獲得蔡英文認可，現有對手批評她沒選舉過，但「不是沒選過就什麼都沒有」，強調更能跳出既有政治框架。

鍾佳濱周一透過臉書貼出賴清德親寫500字推薦函，希望屏東鄉親給鍾佳濱機會，讓他當好縣長，引發政壇關注。鍾說，賴清德在2016、2020年立委選舉都南下支持他，甚至親自到屏東舉行簽書會，而賴過去競選立委、台南市長時，他也會過去幫忙，因為兩人自1996年擔任國大代表時就認識，為了同樣理念打拼。

不過，周春米今晚透過臉書貼出一張與蔡英文的合影表示，民進黨推出的不分區立委，不怕被比較，只怕不比較，「或許是同樣身為女性，又有著同樣的法政背景，我們就如學姐學妹的自在，交流了許多對司法改革的想法，還有健全國家體制的方向！」

周春米說，她是屏東女兒、有專業的法律背景，謹慎龜毛、實事求是、義無反顧。2016、2020年兩度獲得蔡英文認可，邀請出任民進黨不分區立委，現在正努力爭取屏東縣長黨內提名的機會，但有黨內同志質疑「沒選舉過」，確實，她不是典型的政治人物。

周春米表示，她是受過專業訓練的律師、法官，沒有受過傳統政治訓練，沒有流利的口條，不是一個很會演講的人，不喜歡作秀，她說出口的話，自己相信、並且做得到的，「我不喜歡拿槍對競爭對手掃射，辛辣的批評更不願輕易說出。但，不是沒選過就什麼都沒有」。

「就是因為沒選過，我更能跳出既有政治框架、撇除政治考量地真正設身處地為鄉親著想」，周春米強調，也因為擔任不分區立委，她有機會看見非六都的屏東，資源及條件發展遠不及鄰近城市。從2016年擔任立法委員至今，為屏東、為台灣，爭取公益、捍衛正義的那些重要時刻，她都不曾缺席。