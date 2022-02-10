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專家：香港人力已無法應對疫情　應安排輕症患者在家隔離

▲▼香港疫情,檢測。（圖／路透社）

▲香港疫情嚴峻，官方展開大規模檢測。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港9日新增1161例確診，再次創下疫情爆發兩年來新高，源頭不明個案也已累計超過1400例。對此，香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇10日表示，香港目前的人力資源已經無法應對疫情，目前首要任務是保護長者及醫療系統，政府應該考慮，在檢疫設施爆滿的情況下，安排輕症患者居家隔離。

袁國勇在一個電台節目上指出，現在疫情嚴重，急診室擠爆，應該要跟隨季節性流感的做法，輕症的民眾到所屬的18區政府門診就診，領取樣本瓶回家，在家隔離數天，以免令急診室癱瘓，「患者回家之後應該戴好口罩待在房間，走出房間就要戴兩個口罩。」

▲▼香港疫情,葵涌邨,逸葵樓。（圖／路透社）

袁國勇說，社交距離措施收緊後，要7至14天才看到效果，如果短時期內所有公立醫院、亞博及竹篙灣檢疫中心均爆滿，輕症的確診者需要在家隔離，這是實際做法，期望大家接受，不要感到挫敗。

袁國勇強調，香港目前的人力資源已經無法應對第五波疫情，目前首要任務是保護長者及醫療系統，包括700多間養老院，政府應盡快安排醫護人員上門幫長者打疫苗，並應改變策略，將確診者留在院舍治療，沒有感染的長者則在亞博館等地方檢疫隔離。

袁國勇還說，上一波疫情5個月才紓緩，由於第五波是由空氣傳播，傳播力更強，預料疫情持續的時間會長一些。

▲▼香港疫情,葵涌邨,逸葵樓。（圖／路透社）

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