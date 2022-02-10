英相強生宣布：2周內解除「所有防疫限制」　確診者無須隔離

▲ 英國近日單日確診數在7萬例上下。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情邁入第三年，長期封鎖及各種防疫規定令許多民眾疲軟。英國單日確診數在1月初Omicron高峰飆破22萬例，近日降到7萬上下，首相強生（Boris Johnson）9日宣布，將在2周內解除一切防疫規定。這代表未來在英國就算測出陽性，也無須接受隔離。

《衛報》報導，英國政府上月曾預告，計畫3月24日取消所有防疫限制，但強生9日向國會表示，將在2周內解除，足足提前約一個月，針對確診者的隔離要求也將取消。但在全球多數國家，逐漸解封的同時仍要求染疫者進行隔離，否則會處以罰款等罰則。

強生計畫本月21日提出「與病毒共存」的戰略，若目前疫情的樂觀趨勢持續，將允許解除國內所有限制，規定正式開始鬆綁的時間點則會落在當周稍晚，但部分旅行限制及針對未接種疫苗者的隔離要求可能會繼續。

強生發言人補充，儘管不要求確診者隔離，但仍不建議外出上班，「就像流感患者一樣，我們絕對不會建議傳染病患者去工作」，新冠病毒篩檢也將持續免費，但會在某個時間點改為收費制。

為教育及衛生人員發聲的Unison組織負責人麥克尼亞（Christina McAnea）對此表示，校園內仍有大量確診，認為完全解除限制為時過早。也有專家指出，強生此舉可能令民眾誤以為大流行已經結束。有慈善機構警告，臨床上的高風險群可能因此暴露於危險之中。

不過，強生接受議員問答時反覆強調，讓英國迅速擺脫高壓防疫限制的重大決定是正確的。