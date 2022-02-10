500億A股公司老董自爆「無視」防疫規定　靠關係入寺燒香挨批

▲通策醫療股份有限公司董事長呂建明。（圖／翻攝通策醫療官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股「口腔醫療」第一股，擁有市值500億元人民幣的通策醫療董事長呂建明作風直接，還會在社群網路上與網友對罵，經常登上媒體版面。呂建明7日在微博秀出前往杭州徑山寺燒香祈福活動，意外將自己違反當地防疫政策的行為攤在陽光下，迅速引起網友討論，甚至引發眾怒。

▲通策醫療董事長呂建明疑似違反防疫規定，託關係進寺廟燒香。（圖／翻攝證券時報）

《證券時報》報導，通策醫療實控人、董事長呂建明給人最深的印象，恐怕是那些言辭激烈的互懟。他與投資者互慫的「辣眼」留言，至今仍能在互動平台找到蹤跡。但這次徑山寺的燒香祈福活動，呂建明的表現卻與以往不太一樣。

從呂建明的貼文變化可以發現，他在第一版的發文裡提到，「開工第一天相約徑山寺祈福，到會活地點只有我一個人......因為疫情，最近徑山寺不對外開放，朋友聯繫了寺僧，得以進大殿燒了三支香。」

▲呂建明將微博貼文作出修改。（圖／翻攝證券時報）

就在第一版還未在輿論圈發酵之際，呂建明又迅速對文章的內容做出更動，他表示，「開工第一天相約徑山寺祈福，到會活地點只有我一個人......因為疫情，最近徑山寺不對外開放，正門不開，但是停車場邊偏門並未關閉，任何人都可以出入。進得寺來......我進大殿燒了三支香。」

▲浙江杭州徑山寺被稱為江南五大禪院之首。（圖／CFP）

呂建明的前後兩篇文章被外界認為是要模糊焦點，掩蓋違反防疫規定「走後門」的事實。杭州餘杭徑山旅遊度假有限公司工作人員則表示，根據防疫政策規定，春節期間至今寺廟內部都是不對外開放，無論是宗教信徒、普通市民、遊客，徑山寺都不對外接待。

對此，部分網友嘲諷呂建明靠關係、走後門的行為是「佛渡有『元』（人民幣）人」，也有網友稱，「方丈危險了，不怕神對手，就怕豬隊友」；「有錢能使僧開門」。