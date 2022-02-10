廣西百色疫情衝擊全球鋁價　年產220萬噸影響大陸華南地區供需

▲廣西百色受新冠肺炎疫情影響，連帶造成鋁價受到衝擊。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣西百色市受新冠肺炎疫情影響，本土確診人數達180例，當地政府採取封城措施控制疫情持續蔓延。據了解，百色市素有「華南鋁都」之稱，為廣西鋁礦開採及生產中心，這次出現的疫情也使得大陸鋁供給受衝擊，市場鋁價大幅上揚，間接成為全球鋁價高漲的導火線之一。

▲廣西百色為鋁業重鎮，有華南鋁都之稱。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，昨（9）日滬鋁主力合約盤中最高點觸及22920元（人民幣）每噸，距離2021年10月份創下的14年新高只有咫尺之遙。百色當地鋁行業協會此前表示，目前鋁產量基本處於正常水平，但鋁錠和原材料的運輸受到嚴重影響，從而加劇市場對於鋁產量階段性收緊的預期。

對於外界將全球侶價上揚與百色疫情相連結，市場機構SMM鋁業分析師李佳慧表示，廣西百色因疫情實行管控只是全球鋁價上漲的導火線，根本性的決定因素是國內外持續偏緊的生產供應，「一方面鋁錠庫存一直偏緊，再加上能耗雙控及電力緊張等原因，電解鋁出現比較明顯的減產，增加產量則需要相當的週期，這些因素疊加在一起，導致2022年第一季度的供應量難以達到2021年同期水平。」

▲山東為大陸鋁業產能之首。（圖／CFP）

李佳慧指出，國際市場鋁的供應情況也同樣偏緊，「由於能源供應緊張，天然氣以及電力價格高位運行推高生產成本，歐洲鋁企也大幅減產，在國內外市場供需不平衡的情況下，百色疫情成了鋁價上漲的一個導火索（導火線）。」

李佳慧強調，百色超過200萬噸的產能在大陸總產能中還起不到決定性力量，其影響可能只局限於華南市場，「山東、新疆、內蒙古和雲南等地都是鋁業重地，其中山東產量全國第一，目前生產正常。」