香港學者憂「將飆20萬人確診」 　林鄭月娥請求大陸支援

▲香港本土疫情爆炸。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港9日新增1,161例新冠肺炎確診者，再創單日新高，當中除8例為境外輸入，其餘均為本土病例。香港城市大學生物醫學系助理教授阮相宇認為，香港疫情尚未達到高峰，若確診數字以幾何級數上升，每天都有上千例確診，香港確診人數很快就會達到10萬至20萬人。

據《香港商業電台》報導，阮相宇表示，過去研究顯示，2人「限聚令」對於減低香港市民社交活動的效果明顯。如果防疫措施能將市民社交程度減少四成，對緩減疫情就有明顯作用，但要關注市民抗疫疲乏，以及防疫措施可以持續多久。

阮相宇稱，如果三至四周內，香港不能將單日確診個案降至100例以下，市民社交活動一旦恢復，確診數字就又會立即飆升。阮相宇建議港府，應縮短第二劑和第三劑的時間差，由六個月縮減至三個月，並提升疫苗接種能力。

近幾日來，香港新冠疫情瘋狂反彈。2月7日，新增600例確診病例；2月8日新增800例；2月9日，新增1161例，並有800人初篩陽性，成為抗疫2年多以來單日新高。

而僅在2月7日，就有17名醫護人員被確診感染新冠病毒，涉及十家醫院，目前他們及密切密接者都被隔離。有醫護人員表示，因有同事被隔離，人手更短缺，工作量倍增，他們擔憂，如果疫情進一步惡化，醫療系統將會崩潰。

疫情持續嚴重，入院人數不斷上升，公立醫院病床供應緊張，香港檢疫、檢測、治療等各方面抗疫資源已到極限，單憑香港之力或已難以應付疫情大爆發。目前，有15名香港立法會議員聯署去信特首林鄭月娥，要求特區政府向中央請求成立「與內地共同抗疫協調委員會」，邀請大陸專家與香港專家交流，並請求大陸中央調派人手及資源來港協助進行全民強制檢測。

考慮到香港的現實情況，林鄭月娥2月8日請求中央政府多方面支援抗疫，包括請求中央派遣檢測人員，協助加開檢測點，增建更多臨時性質的「方艙醫院」，甚至考慮請求大陸派出醫療隊伍協助治療、照顧患者。

目前，大陸檢測人員正一批一批地到達香港。林鄭月娥提到，上次2020年9月有來自廣東及廣西的核酸檢測支援隊逾500位檢測員來港提供協助，今次他們亦會來港，所以檢測人員的量沒有問題，只要有足夠實驗室。

林鄭表示，從2月7日起，工作人員開始在香港馬鞍山體育館搭建「火眼實驗室」，這裡將大規模承擔核酸檢測任務。目前，約200名大陸人員正在前往或已經到達香港，屆時每天或可做到10萬次單管測試。