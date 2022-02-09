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剩台灣能壓下疫情！　醫預言「2手段」不做：2週內會爆掉

記者邱晟軒／綜合報導

國內今（9日）新增10例本土病例。然而，針對國內疫情現況，衛福部長陳時中日前也坦言，國內整體疫情漸趨穩定。對此，醫師沈政男直言，幾乎沒有人了解為何台灣能把疫情壓下來，而omicron給了最好的解答，「也就是哥說的：疫調與隔離！」

沈政男今在臉書發文表示，我的同宗學長、政壇大老今天說：台灣omicron疫情壓成這樣，很奇怪！一定存在很多社區黑數！「歹勢，老學長你又錯了一次！不存在社區黑數啦，證據：旗津篩檢了一萬六千人，陽性人數是零。」

沈政男認為，台灣能夠把omicron疫情壓成這樣，就因為努力追求清零。幾乎沒人了解為何台灣可以幾度把新冠疫情壓下來，而omicron給了最好的解答，「也就是哥說的：不是戴口罩，也不是打疫苗，而是疫調與隔離！」

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▲▼2/9新增案例。（圖／指揮中心提供）

▲9日新增10例本土確診個案。（圖／指揮中心提供）

沈政男說，「真的，到現在還在講戴口罩與打疫苗的人，就等於拿著萬年講義在網路上混，難怪無法了解何以你說過年會大爆發，又說不然過年後會大爆發，結果過年後已經三天了，新增仍只有十例，比過年前還少。」

沈政男認為，雖然有這些不明感染源案例，不代表社區存在很多感染黑數，因為omicron是一種很嘈雜的變種，如果數目很多，不可能社區靜悄悄。

「你說無症狀有四到五成？」沈政男舉香港疫情為例子，表示看看香港，每天翻倍，今天已經新增上千了，你要怎麼隱藏黑數omicron的特點，就是不會有隱形傳播鏈啦，哥已經講過很多次了，你再聽不懂，也沒辦法了。

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲沈政男醫師再三強調「疫調、隔離」的重要性。（圖／達志影像／美聯社）

沈政男表示，「現在，最值得探討的是，為什麼香港爆掉了？」還是這幾個字：疫調與隔離。他們，可能做得不夠綿密與精準，而讓病毒繼續在社區散播。

沈政男文末直言，「現在，全世界只剩台灣，有機會壓下omicron疫情了。」有人在說什麼，台灣可以不必篩檢了！一個案例就匡列幾百人，太浪費成本了！這些，都是沒有跟上台灣疫情實況的說法，「事實上台灣只要放掉幾個案例，不努力匡列，只要兩個禮拜就會變成下一個香港，現在不匡列幾百人、隔離幾萬人，只需兩個禮拜就會變成幾萬人確診啦。」

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