陳時中選台北市長？　周玉蔻：「這時間點」可以、不要扭扭捏捏

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨啟動2022六都布局，指揮官陳時中呼聲極高，不過陳時中日前則否認。對此，媒體人周玉蔻今（10）日於廣播節目《新聞放鞭炮》預測陳時中可能會參選的時間點，也喊話陳時中「不要扭扭捏捏」。

陳時中日前於行政院記者會表示，他的態度很清楚，他是政務官，也是中央流行疫情指揮中心指揮官，一切以政務為重，現在必須心無旁騖地處理相關政務，「相關政務沒有告一段落，我絕對不會有其他思考」。

對此，周玉蔻在節目中分析，「陳時中要選北市，一定要疫情穩定嘛！」而進入到「台灣模式」的防疫後，指揮中心的角色慢慢縮小，陳時中就可以在某個時間點功臣身退，成立另一個台灣模式指揮中心，就讓另一個不選市長的來做，人選有可能是陳建仁。

周玉蔻認為，陳時中選北市最優秀，連疫情都可領導成這樣，一定也能夠帶領首都，雖然他說不能在月台等火車，要火車來才上車；但是，周玉蔻覺得，也不能讓火車走，所以有人要在指揮中心接，那個人就是陳建仁啊！

周玉蔻分析完後自豪「民進黨應該要付我諮詢顧問費」，來賓台大教授李秉穎說「可以去申請」，但周玉蔻反問，「我幹嘛申請，又要被罵側翼、下流的、綠蛆...」。

周玉蔻強調，指揮中心不能每天切香腸，要把疫情防護翻一頁，待陳時中階段性任務完成，到另外一個時候「不要扭扭捏捏」，因為還是有一個優秀的團隊可以繼續台灣模式的防疫，可以交由陳建仁或其他人。