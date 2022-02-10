搶票最後機會！高鐵228連假再「加開6班車」　2／12開賣

▲高鐵228連假再加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

和平紀念日連假將至，台灣高鐵公司今日宣佈，再加開6班次列車（南下4班、北上2班），各列車將自2月12日（六）凌晨零時起開放購票，疏運期間總計5天（2月25日至3月1日）共加開123班次列車，提供850班次的旅運服務。

高鐵公司表示，配合2022年台灣燈會在高雄舉辦，特別於高鐵左營站設置拱門藝術裝置，外觀融合高雄流行音樂中心的六角蜂巢元素，透過俐落的線條感及兩側鏤空設計，巧妙展示出高雄城市剪影，搭配高雄知名景點彩繪地貼，精心呈現「搭高鐵・遊高雄・賞燈趣」主題。

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▲高鐵推出多種高雄燈會遊程。（圖／記者李毓康攝）

另外，高鐵公司也規劃多樣化超值旅遊行程，「高鐵飯店聯票」，精選高雄在地29家優質飯店，推出訂房加購高鐵車票，享最低七折起的優惠；「高鐵假期」，為賞燈旅客推出三條「台灣燈會在高雄」豐富行程，包括「高雄駁二‧衛武營燈區‧臺灣眷村文化1日豐富行」、「六龜寶來溫泉‧愛河灣燈區1日豐富行」、「六龜寶來溫泉‧愛河灣燈區‧智選假日酒店2日豐富行」，全程專車接送。

另外還有「高雄餐盤發見計畫」，選購高鐵假期「餐盤發見計畫」行程，以台北出發，兩人平日入住高雄中央公園英迪格酒店為例，內含來回車票+住房，每人只需3,850元起。