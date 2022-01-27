「高鐵延伸宜蘭」定案送交環評！北宜車程20分　經費破1880億

記者李宜秦／台北報導

交通部於今日召開高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃報告審查會議，暫以地方折衷案為高鐵站址優選方案，正式進入環評階段，延伸路線全長59.3公里，平均運行時間20分鐘，總經費1880億元。

▲高鐵宜蘭站址已拍板。（圖／記者李毓康攝）

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交通部長王國材表示，針對今日審議結果確定高鐵宜蘭站址優選方案，建立設站共識的過程雖然有些爭議，但是經由理性論述與討論，已確定折衷案，本案將正式進入環評階段，交通部也再將全力以赴。

審查會中，鐵道局提出高鐵延伸宜蘭路線，自高鐵南港站至宜蘭，宜蘭端站址建議採地方折衷方案，即位於宜蘭縣政中心南側約350公尺處，延伸路線全長59.3公里，平均運行時間20分鐘，總經費1880億元(不含購車及基地費用)。

宜蘭端站址地方折衷案位於宜蘭羅東間，可兼顧溪南溪北發展，腹地足夠可規劃車站特定區，地主可參與開發，路線繞行人口密集區外側，都市景觀及噪音衝擊小，且不與宜蘭鐵路高架計畫共構，不影響鐵路高架計畫進度，並較具地方共識。

▲高鐵延伸宜蘭，北宜車程只要20分。（圖／記者李毓康攝）

交通部表示，在國土整體發展與區域均衡的架構下，建構「西部高鐵、東部快鐵」之高快速環島鐵路網為政府當前施政重點，高鐵延伸宜蘭計畫主要目的在提供臺北宜蘭間四線軌道，提升東部聯外軌道運輸容量及速度。

交通部表示，盼藉此計劃改善東部一票難求問題，並引導臺鐵樹林始發的部分列車調整至宜蘭始發，舒緩臺鐵樹林至七堵瓶頸的運輸壓力，達成北北基宜區域均衡發展的目標。

此外，高鐵延伸宜蘭計畫路線方案經與北北基3首長透過溝通平台研商，凝聚共識達成以避開翡翠水庫集水區之路線方案進行後續規劃，另站址方案經交通部兩次前往宜蘭地方說明後，以地方折衷案較具共識，本計畫請鐵道局以地方折衷案辦理後續環評作業。

交通部表示，本計畫暫以地方折衷案為高鐵站址優選方案，並將開發高鐵車站特定區，請鐵道局協助宜蘭縣政府於本計畫二階環評辦理期間，就特定區整體聯外交通、土地開發、國土計畫及都市計畫變更等議題研議相關計畫，後續據以陳報行政院啟動相關計畫，俾利銜接搭配高鐵延伸宜蘭計畫，及帶動宜蘭地區整體發展。