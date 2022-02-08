高鐵再加開！大學生返校5折列車2/9凌晨開搶　14優惠班次搶先看

▲因應寒假收假潮，高鐵再提供14班返校優惠列車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

因應寒假將結束各大學將陸續開學，台灣高鐵公司今（2/8）表示，將於2月12日至2月18日期間，除原本已提供的14班次「大學生開學返校5折優惠列車」，再加開14班次，總計28班次協助大專生返校。於2月9日週三凌晨零時起開放車次訂位購票。

高鐵公司表示，再加碼的14班優惠列車，原本即適用大學生75折或88折優惠，並已開放購票。大學生旅客若已購買該14班次列車的車票，且已完成訂位和付款但尚未取票者，可透過高鐵網路訂票系統或「T Express行動購票」App辦理變更；已完成取票者，則可於發車前30分鐘至車站售票窗口辦理退還車票優惠價差，列車發車後方提出申請恕不受理。

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▲高鐵大學生優惠班次表。（圖／高鐵提供）

高鐵也提醒，持用大學生車票乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，若學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。

高鐵也重申，依據指揮中心跟交通部防疫指引規定，目前車廂內禁止飲食並同步暫停推車商品販售服務，旅客若因生理需求如喝水、服藥、哺乳需飲食者，需遵守保持社交距離規範，並應於飲、食用完畢後，儘速佩戴口罩；此外，高鐵各車站內付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食。