高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

▲高鐵台南站位於歸仁區。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友在PTT發問，高鐵哪一站的地點最爛？對此，大部分人一面倒直指台南站，「沒有台南站吧，請正名北高雄站」、「台南啊，沒有之一。」而彰化站也狂被點名。

原PO表示，高鐵每一站除了台北跟高雄好像站點都被罵爆？他台南朋友說，台南高鐵站點跟廢墟一樣，根本沒人在搭，好像嘉義跟其他地方的高鐵地段都很鳥？

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▼高鐵台南站內部。（圖／資料照）

▼台南高鐵站位於歸仁區，緊鄰高雄市。（點圖可放大／翻攝Google Maps）

對此，大部分人都點名台南高鐵站，「搭個高鐵還要轉車」、「從台南去台南高鐵要走快速道路，笑」、「好好一個直轄市，高鐵站放在鄉下地區」、「應該改叫北高雄站」、「沒有台南站吧，請正名北高雄站」、「廢到笑，要北上還要先往南」、「台南根本沒有設站的必要啊。」

台南高鐵站位於歸仁區，緊鄰高雄市。不過，也有網友認為，台南站以人次來看還是贏過很多站。

另外，位於彰化縣田中鎮的高鐵彰化站，被點名排名第二。許多網友留言，「說台南的一定沒看過彰化」、「超級無敵偏僻地帶」、「彰化找的那個點我真心不懂」、「彰化人根本不去彰化站」、「彰化人都去台中站。」

由於田中鎮位於南彰化，因此北彰化民眾都會去位於烏日區的高鐵台中站搭乘。有乘客直呼，「台中高鐵站真的是北彰化人救贖。」

▼高鐵彰化站位於田中鎮。（圖／資料照／記者謝婷婷攝）



▲▼高鐵彰化站內部。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）