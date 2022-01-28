台鐵228連假一晚賣出7.5萬張票　東線「台北往台東」還有位

▲台鐵228連假車票開賣。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局今日開放228和平紀念日連假期間訂票，截至今日上午9時止，總計完成4萬8,344筆、7萬5,942張訂票，成功訂票者需於2日內付款取票，逾期未取之車票，將於1月30日上午9時重新釋出。

台鐵局提醒，完成訂票之旅客，務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

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另2月25、26及28日東線4班實名制列車(如附表)，將於1月29日(星期六)零時起開放110年12月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往臺東方向

長途各時段自強號尚有座位。

(二)臺東往臺北方向

2月28日10-19時，長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

長途各時段自強號尚有座位。

(二)高雄往臺北方向

長途各時段自強號尚有座位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

長途各時段自強號尚有座位。

(二)臺東往高雄方向

長途各時段自強號尚有座位。