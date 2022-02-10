超商限時優惠！買大杯美式「免費爽吃麵包」　加碼咖啡買30送30

▲現在買萊爾富大杯美式就能免費吃麵包。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

早餐這樣吃省錢又滿足！就有超商推出「買大杯美式送指定麵包」活動，等於只要花45元就能爽爽品嚐美式和麵包，另外還有多款早餐優惠組合，最便宜只要39元就能開吃，而愛喝咖啡的人也有福了，超商即日起至2/13推出「開工咖啡優惠」，大杯冰／熱美式或拿鐵同品項買30送30。

萊爾富即日起至3/8推出多款早餐優惠組合，包括麵包、三明治、吐司與較有飽足感的飯糰等，搭配牛奶、豆漿、奶茶、咖啡等飲品，最低合購優惠價39元起；而因應新學期開跑，人氣「Hi Bread」系列推出卡士達菠蘿麵包新品，主打濃厚奶香及療癒口感，特製香濃內餡搭配鬆軟湯種麵包體，即起嚐鮮價只要32元，同時也加入早餐49元超值組合優惠中。

▲萊爾富還有多款早餐組合優惠。



如果想吃更飽一點，熱銷品項像是燒烤雞腿三明治、鮪魚起司三明治等，現在購買搭配中杯熱拿鐵或中杯熱黃金柚茶，也只要59元銅板價，相當於6.9折優惠；期間還有咖啡限定優惠，只要購買1杯大杯美式就能免費吃指定款麵包。

另外，萊爾富於2/13前還有會員限定「開工咖啡優惠」，凡購買大杯冰／熱美式或拿鐵享「同品項買30送30」，以大杯美式原價45元來算，搭配本次優惠等同於60杯只要花1350元，換算下來每杯只要22元就能爽喝。

▲7-11哈根達斯聯名冰沙即日起至2/22可享買1送1。（圖／記者林育綾攝）

7-11即日起至2/22推出2款哈根達斯聯名冰沙「買1送1」優惠，莓好拿鐵冰沙以哈根達斯新鮮草莓冰淇淋製成，加入CITY CAFE牛奶，不但喝得到酸甜草莓滋味與牛奶香，還吃得到草莓果肉，另一款果仁咖啡冰沙，則是以原粒飽滿、堅果味濃郁的夏威夷果仁冰淇淋為基底製成，搭配CITYCAFE濃縮咖啡，濃順口感與堅果顆粒交融，具豐富層次感。

▲7-11還有咖啡優惠，CITY系列任選享第2杯半價。（圖／7-11提供）

另外，7-11也有咖啡優惠，即日起至2/22「CITY系列任選享第2杯半價（以價低者折）」優惠，包括CITY CAFE、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶及氮氣飲品（不含CITY PRIMA精品咖啡、Espresso、精品濾掛咖啡，指定同品項開放線上寄杯）。