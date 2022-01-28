超商「春節優惠」快看！22元爽喝大杯美式　消費滿200元直接打88折

▲7-11於春節期間推出一系列優惠，大杯美式最便宜22元開喝。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

期待好久的春節連假終於要到了，就有超商推出「線上、門市春節優惠」，民眾最愛喝的大杯美式最便宜只要22元就能爽爽喝，另外還有大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶等咖啡飲品優惠，而門市則是祭出限時3天「購買指定商品單筆滿200元打88折」活動，民眾可要把握機會了。

門市的部分，7-11「CITY CAFE大杯熱美式咖啡」買1送1，活動於今（28）日來到最後一天，提醒民眾，本活動不提供線上寄杯服務、不可冰熱互換，也不得與其他優惠併用。

為鼓勵非現金支付的低接觸消費，7-11即日起至1/30止推出「3大支付優惠」，只要至門市購買全店指定商品單筆消費滿200元，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳即享88折優惠，指定商品包括CITY飲品、零食、飲料等。另外，期間門市還有春節禮盒單筆消費滿500元憑3大支付再享85折優惠。

▲購買春節禮盒滿500元並以3大支付方式結帳也可享85折優惠。

7-11也在春節前夕祭出高達2億元的優惠券大禮，即日起至1/30止，至門市單筆結帳滿200元，即贈送50元優惠券（25元優惠券2張），該優惠券限量800萬份，單筆累贈上限6張，單筆結帳每滿150元可抵用1張25元優惠券，使用期限為1/31至2/6止，單筆上限折抵10張。

線上的部分，「OPEN POINT APP行動隨時取」即日起至2/6止推出CITY系列指定組合優惠價，包括每日限量CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡21杯888元、CITY CAFE濃萃美式咖啡25杯888元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡20杯888元，CITY PRIMA精品美式20杯888元，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶4杯188元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選8杯188元。

PXGo!全聯線上購即日起至2/10也推出「虎力全開來BUY年」6大活動，活動1：每週五六日使用PX Pay支付，全站單筆滿1,000元，享12%福利點回饋。活動2：年貨大街、年節禮盒、團圓圍爐專區商品「下殺5折起」，再享PX Pay支付滿600元送300福利點，最高5%回饋。

▲PXGo!全聯線上購即日起至2/10期間，推出「虎力全開來BUY年」6大活動。（圖／全聯提供，下同）

活動3：遠距也能拜年送禮，會員轉贈指定零食、補品禮盒給親友，PXGo!就送100福利點讓會員同享祝福。活動4：1/28起，全聯小時達虎年單筆消費享88折，輸入【CNY120】滿千現折120元。活動5：使用PX Pay指定銀行信用卡支付，全站單筆滿1000元贈300福利點。

▲1/28起，全聯小時達虎年單筆消費享88折，輸入【CNY120】滿千現折120元。

活動6：1/28起限時7天「好虎氣紅包抽抽樂」免費抽獎遊戲，會員只要登入即可參加，除了價值破萬的首獎22萬福利點（等值22000元）、貳獎「Nintendo Switch主機藍紅＋健身環大冒險」以外，還有「折價券」、「福利點」、「OFF COFFEE熱美式、「分批取消費回饋」等好禮，中獎率100%，人人有獎。