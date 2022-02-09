7-11「哈根達斯冰沙」買1送1！咖啡第2杯半價　星巴克直接免費喝

▲7-11哈根達斯聯名冰沙即日起至2/22可享買1送1。（圖／記者林育綾攝）



記者周姈姈／綜合報導

哈根達斯控一定要喝！7-11祭出超殺「哈根達斯聯名冰沙」優惠，現在直接「買1送1」，2種口味爽爽喝，另外，愛喝咖啡的你也有福了，即日起至2/22，咖啡飲品任選享「第2杯半價」，而星巴克也推出「買1送1」數位活動，民眾只要每天滑手機參加抽獎，就有機會免費喝星巴克或享買1送1。

7-11即日起至2/22推出2款哈根達斯聯名冰沙「買1送1」優惠，莓好拿鐵冰沙以哈根達斯新鮮草莓冰淇淋製成，加入CITY CAFE牛奶，不但喝得到酸甜草莓滋味與牛奶香，還吃得到草莓果肉，另一款果仁咖啡冰沙，則是以原粒飽滿、堅果味濃郁的夏威夷果仁冰淇淋為基底製成，搭配CITYCAFE濃縮咖啡，濃順口感與堅果顆粒交融，具豐富層次感。

▲7-11還有咖啡優惠，CITY系列任選享第2杯半價。（圖／7-11提供）



另外，7-11也有咖啡優惠，即日起至2/22「CITY系列任選享第2杯半價（以價低者折）」優惠，包括CITY CAFE、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶及氮氣飲品（不含CITY PRIMA精品咖啡、Espresso、精品濾掛咖啡，指定同品項開放線上寄杯）。

▲星巴克買1送1數位活動連續15天。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

星巴克即起至2／26祭出「PERFECT BLEND完美組合」數位體驗，民眾只要上特定活動網頁，完成數位活動就能領取優惠券，就可在上午11點至晚上8點期間至店內兌換，每次交易最多可兌換同個帳號內的2張優惠憑證。

本次數位活動延續上次新出現的最大獎，也就是「中杯飲料1杯」，不需消費就能直接兌換，連錢包都不用拿，此外其他優惠券內容包括「全品項買1送1」、「全品項大杯以上2杯半價」、全品項大杯以上買2送1」、「飲料+糕點消費折30元」、「甜蜜系列飲料消費折30元」。