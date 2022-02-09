朱立倫飆「反對核食到底」　柯建銘批：集體義和團上身起乩

▲國民黨團昨天舉行「開放日本核食進口 踐踏779萬民意！」記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院宣告放寬日本福島周邊5縣食品管制，引發國民黨主席朱立倫回擊，歡迎安全、可靠的日本食品，但只要是對民眾健康有傷害的核災食品，國民黨一定反對到底。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘透過臉書表示，此刻是團結國家、朝野合作最好時機，勿把必要的監督變成一步不讓的無限對抗，繼續走深藍路線只是「集體義和團上身起乩」，非國家之福。

柯建銘表示，昨天行政院記者會後，國民黨從朱立倫以降，不管是國民黨前副主席郝龍斌、前總統馬英九等成員，不外乎稱：「一步不讓」、「地方包圍中央」、「洪荒之力給民進黨教訓」、「發動公投」、「杯葛蘇貞昌院長總質詢」等語。

柯建銘強調，他並不反對在野黨挑戰執政黨，但國家重大政策並非每一件事都要洪荒之力的反對，有戰有合，該戰則戰，該合、該退，應進退有據才是，這是智慧的判斷，更是領導的問題，否則國民黨奢談贏得人民信任，重返執政？凡事一路踩到底的反對、對抗，為鷹派而鷹派，續走深藍路線，只是又見「集體義和團上身起乩」而已，豈不哀哉悲哉！唯一的解釋嫌選票太多罷了，也非國家之福。

柯建銘也指出，最為讓人不解的是，在全世界只剩台灣與中國尚未開放，台灣是要選擇與國際社會站在一起，還是繼續與中國「唯二反對」？這是「國際標準」與「中國標準」的選擇問題而已，「朱立倫主席、國民黨們，你們以為如何？」