「加入CPTPP近了」　陳水扁：核食是政治標籤「馬英九在位也會開放」

▲前總統陳水扁。（資料照／陳水扁提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院宣告放寬日本福島周邊5縣食品管制，引發國民黨主席朱立倫回擊，一定反對核災食品到底，前總統馬英九也呼籲，政府必須尊重民意再公投一次。對此，前總統陳水扁今天直言，「核」食是反對陣營貼的政治標籤，如果馬還在位，國民黨政府也會放寬管制，並預告「加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的日子近了」。

陳水扁今天以「台灣加入CPTPP更邁前一步」為題撰文表示，沒人會傻到進口「核」食，會做事的台灣政府更不會，「核」食是反對陣營所貼的政治標籤。

陳水扁直指，目前仍限制福島週邊食品進口國家，只剩台灣與中國，且台灣採取比國際食品法典委員會（CODEX）、美國、歐盟等國際標準更嚴格的食安把關措施，並採取3大配套積極作為。

「如果馬英九總統還在位，國民黨政府也會這樣做」，陳水扁稱，他樂見進口日本食品的新管制方案，台灣開放管制是有點慢了，但加入CPTPP的日子則近了。

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