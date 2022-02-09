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國民黨嗆抵制施政報告　蘇揆：不要只會用情緒性反對國家進步

▲▼行政院長蘇貞昌出席「邁向農業淨零排放策略大會」開幕活動 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌要在野黨別為反對而反對。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

政府開放核食，國民黨揚言將抵制行政院赴立法院施政報告，行政院長蘇貞昌今（9日）表示，政府是最重視食安的，並以船沒解開纜繩綁在碼頭，永遠走不出去，呼籲在野黨，別為反對而反對國家的進步。

農委會今舉辦「邁向農業淨零排放策略大會」，蘇貞昌和農委會主委陳吉仲等人皆到場致詞，會前媒體提到國民黨不滿核食開放，要抵制行政院赴立法院施政報告，前總統馬英九2016年卸任時曾呼籲要解禁福島食品，還要再辦一次公投。

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蘇貞昌回應，政府最重視食安，全民用公投堅定表示態度，食安都要依科學證據，也以台灣貿易易國原則走向國際，福島食品開放政府仍一本初衷，用最嚴格，比國際還嚴的標準及完整配討作業，確保國人食品安全，同時很理性、有效率運作，要國人放心，「希望在野黨不要如過往只會情緒性，為反對而反對國家的進步」。

另外，福食解禁部分學者認為要藉此加入CPTPP還是有難度，親中會員國甚至成為阻力，如何因應不可迴避的兩岸問題，蘇貞昌認為，CPTPP是高標準國際貿易組織，台灣政府做這樣的事，是要讓各會員國看到台灣遵守國際標準的決心跟意志。

蘇貞昌最後強調，加入是很大助力，不過這只是一個起步，就像船沒有解開纜繩綁在碼頭永遠走不出去，但解開了還是要繼續努力向前滑，才能到達目標。

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