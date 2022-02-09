機車騎士遭3地院檢通緝　機「警」通報支援再用燈控拖延

記者高堂堯／南投報導

翁姓男子因侵占、酒駕等罪嫌，同時遭北中3地方檢察署和法院通緝，他於大年初三當天騎車行經埔里鎮愛蘭橋頭時，因撞見執行交通疏導的蘇姓警員而神色慌張；蘇姓警員機警察覺，隨即通報警網到場支援，並以控制燈號方式拖延翁男離開時機，最後以優勢警力順利壓制翁男，將他逮捕歸案。

▲埔里警方以優勢警力壓制逮捕通緝犯（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，為因應春節出遊車潮，規劃連假期間於轄內各交通要道編排交通崗勤務，加強交通疏導工作；3日（大年初三）晚間6時許，史港派出所警員蘇子倫擔服愛蘭橋南端交通崗勤務、進行燈控時，發現一名騎士神色緊張、不斷轉頭張望，行跡可疑，遂以警用電腦查證，赫然查知該部機車的45歲翁姓駕駛為士林地檢、台中地檢、南投地院發布之通緝犯。

蘇子倫考量翁男騎乘機車，僅憑一人之力冒然上前逮捕，恐會讓他趁隙加速逃逸，於是先立即通報愛蘭橋北端合成所警員劉子毅到場支援，並機智利用現場車流，搭配號控管制來拖延翁男離開；支援警力抵達後，趁翁男疏於防備之時，不動聲色地從後方靠近，迅速以優勢警力控制其交通工具、將他壓制逮捕。

分局表示，同時遭3地司法單位通緝的翁男有毒品、竊盜、酒駕等多項前科，所幸警員在連假交通崗勤務繁重之餘，仍未失敏銳觀察力，順利將嫌犯逮回，並依侵占、公共危險罪通緝罪嫌移送法辦。