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3歲童「掉進油鍋」慘全身炸爛！醒來第一句話媽淚崩：剩五官完好

▲▼男童意外跌入油鍋失去右耳朵。（圖／翻攝自猛犸新聞）

▲男童意外跌入油鍋。（圖／翻攝自猛犸新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一男童小宇（化名）3歲時，因一次意外不慎跌入油鍋導致重度燙傷，這次事故也讓年幼的他失去了右耳。母親悲痛表示，現在增生性疤痕嚴重，如不定期治療，會影響到他的關節活動甚至發育，「孩子平時玩耍常會提醒小朋友離油鍋遠一點，不要像自己一樣被燙傷……。」

據《猛獁新聞》報導，小宇3歲時不慎掉入油鍋，除了五官，整個頭部、雙臂遭重度燙傷。現在的他，頭頂上像是蒙著一層皮，右耳朵被切除，沒有頭髮，頭皮皺皺巴巴像一團揉過的紙。這是經過十幾次大大小小的手術，才拼湊出的模樣。「現在孩子每年暑假還得回醫院進行治療，在醫院需要做整形、肌肉功能修復等治療，每次住院包紥的像個粽子似得，」母親項友瓊說。

2017年3月22日，項友瓊鄰居家舉辦壽宴，一鍋滾燙的熱油被臨時放置在流理台旁。當時年僅3歲的小宇和小朋友追逐打鬧，不慎掉進了油鍋。事發後，看著躺在熱油裡呻吟的小宇，所有人都被嚇傻了眼，小宇的伯母衝上前，徒手將置身險境的小宇拉了出來，火速送往醫院。

彼時的項友瓊和丈夫還在外地打工，聽到孩子出事的消息，他們像瘋了一般趕往醫院，「見到小宇的時候，醫生正在幫他處理傷口，那個揪心的畫面，我一輩子也忘不了。如果不出去打工，說不定小宇就不會有這樣的遭遇。」那時的小宇像剝了皮的羊羔，燒傷的身體一直往外流膿。儘管已經過去很久，每次回憶時項友瓊都忍不住痛哭。

「當時躺在病床上的小宇已經哭乾了淚水，只是呆呆地望著天花板，」 燒傷面積達到65%，呼吸一度衰竭，醫生多次下達病危通知，但是項友瓊倔強地堅持著，只要孩子還有一口氣，他們就不會放棄。

▲▼男童意外跌入油鍋失去右耳朵。（圖／翻攝自猛犸新聞）

3天之後，小宇奇蹟般地活了下來，羸弱的生命裹在灼傷後的皮膚裡，像一個繭，他被鎖住，異於常人。小宇醒來的第一句話，就是喊，「媽媽，別走。」2014年，項友瓊與男友結婚，之後有了小宇，夫妻倆把孩子留給老人，選擇外出務工。每年過年是項友瓊最開心的日子，可以短暫地回家看看小宇。

小宇被燒傷後，項友瓊一家前前後後花費了100多萬元（人民幣，下同），大部分來自於親戚朋友的借助。雖然小宇已經脫離了危險，但是後期的康復治療費用依舊是一筆巨款，他的重度增生性疤痕，目前還處於一個初級階段，如果不定期治療，恢復得不徹底，會影響到他的關節活動甚至發育。

在媽媽的開導下，小宇漸漸接受了自己和別人不一樣的外貌，也不會因此自卑，他會幫媽媽做家務，主動在家做康復練習，今年9月，第一次步入學校的小宇特別開心，背著他心愛的書包向媽媽道別。項友瓊摸摸兒子的頭說，「加油哦。」小宇眨眨眼表示，「我要告訴同學們，玩耍的時候要離油鍋遠一點，不要像我一樣被燙傷。」

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油鍋燙傷男童

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