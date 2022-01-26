8歲兒子瘋直播主「1天霸氣打賞48萬」　爸一看帳單崩潰：白工作了

▲8歲兒打賞直播主。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一8歲男童在短短一天內，竟然豪刷主播11萬人民幣（約新台幣48萬）禮物，嚇得父母立即報警處理！

據《時間視頻》報導，20日，湖北咸寧一楊姓父親開了一家小店，為避免兒子到處亂跑，就將手機給孩子玩遊戲，結果8歲的兒子給遊戲主播豪刷11萬禮物。

兒子表示，自己玩這款遊戲已經3年了，那個主播找他要禮物就刷了，但是自己並不知道刷禮物用的這些東西是「錢」。

楊男店鋪收款方式大多為手機支付，而微信和支付寶中有大量現金餘額，而且兒子給主播刷禮物時，他和妻子手機並未收到任何簡訊提示。

好在事發後，爸媽立即報案，警方幫忙追回全部打賞金額。母親表示，如果不是警方幫忙追回了這些錢，等於是這幾年全都白工作了。

近年來，隨著直播和手遊的迅速崛起，未成年人高額打賞、充值事件屢見不鮮，這也引發了無數家庭與直播平台的爭議案件。不過，此前最高人民法院已經發佈了7起未成年人權益司法保護典型案例，其中就包括直播打賞相關事件處理。

最高人民法院表示，司法實踐中涉及網路打賞、網路遊戲糾紛的多數是限制行為能力人，即8周歲以上的未成年人。這些人在進行網路遊戲或打賞時，有的打賞金額高達幾千元、甚至幾萬元，顯然與其年齡和智力水準不相適應，在未得到法定代理人追認的情況下，其行為依法應當被認定無效。