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13歲男童獨力完成年夜飯！媽媽開心PO文炫耀：20道只花2小時

▲▼ 。

▲母親拍下男童煮的豐盛年夜飯，開心上網炫耀 。

記者柯振中／綜合報導

浙江寧波一名13歲的男孩除夕夜料理年夜飯，2個小時端出了20道豪華菜色，讓媽媽感到十分驕傲，將滿桌菜餚的照片拍下，發到網路上炫耀，引起了熱烈討論。

綜合陸媒報導，男童的母親在寧波開了一間便當店，耳濡目染之下，男童9歲就在廚房幫忙、學煮菜，每逢假日更會親自下廚，經過多年的練習，已經有了一手好廚藝，除夕夜更是獨立完成20道豐富的菜餚。

母親相當替孩子自豪，因此將豐盛的菜色拍下，PO道網路上炫耀，男童身穿圍裙、熟練翻炒的畫面同樣也被記錄下來、放上網路。

▲男童獨力完成20道年夜飯菜餚。

▲▼ 。

貼文引起網友熱烈討論，有些人認為，現代小孩嬌生慣養，與從前不同，13歲的年紀能夠獨力料理年夜飯、煮出豐盛的菜色，相當不簡單。

不過，也有網友表示，雖然會獨自煮飯、做菜是好事，但2個小時做20道菜，形容得有點誇張，這可能是飯店大廚帶著廚工才能勉強達成的等級，怎麼可能10多歲的孩子有辦法完成。

此外，也有人擔憂，若孩子炒菜能爆紅，是不是又有許多人會開始模仿，接著開始在網路上氾濫，因此耽誤許多孩子們的學習工作。至於結果會如何，則待後續觀察。

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