新法上路！全台春節逮2酒駕致死、78件傷人　首度追酒店業者責任

▲酒駕加重罰則新法上路後，全國警春節大執法，並首度追究提供飲酒場所業者責任。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署為配合刑法第185條之3酒駕加重罰則之修正條文在1月30日生效，通令全台各警察機關依據轄區特性，參據歷次專案辦理成效，加強規劃酒駕攔查勤務，經統計春節連續假期自1月30日起至2月6日止，全國警察機關共取締酒駕828件，其中移送法辦595件。

警政署表示：本次春節假期，統計全台酒駕發生案件；發生酒駕致死車禍交通事故2件、酒駕車禍致傷事故78件，警政署指出與去年春節期間發生酒駕死亡交通事故6件、致傷車禍事故129件，傷亡數據分別降低達66.67％（減少4件）及39.53％（減少51件），顯已展現酒駕執法成效。

▲酒駕加重罰則新法上路後，全國警春節大執法，並首度追究提供飲酒場所業者責任。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署分析，今年酒駕新罰則上路後，酒駕車禍死亡事故，除當事人已死亡尚在追查飲酒處所相關責任，A2事故78件中，在餐廳飲酒計有17件，警政署要求各縣市警察局分別溯源，追查提供飲酒之場所業者有無善盡防制酒駕責任，警方希望藉此督促酒店、KTV及餐廳業者應盡社會責任，協助代客駕駛服務。

另外警政署為落實速度管理，從今年1月24日起包含新北市、臺南市、臺東縣、花蓮縣及雲林縣等5個縣市，共有7處區間測速裝置恢復執法，統計至2月6日止，共舉發超速違規760件，並於2月底前將再有25處陸續恢復執法。警政署強調運用科技執法讓民眾確實遵守道路速限，並非以開罰危主要目的，警察執法主要希望降低交通事故發生，促使駕駛人養成良好駕駛習慣。

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