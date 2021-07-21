王齡梓／網購小心陷阱　銷售不實商品涉及詐欺　

▲網路購物當道，若是銷售時的廣告內容與商品實物材質、品質顯不相當，則可能涉及《刑法》詐欺罪。（圖／視覺中國CFP）

網路購物當道，許多藝人、明星也紛紛靠自創品牌闖出一片天。然而，若是銷售時的廣告內容與商品實物材質、品質顯不相當，則可能涉及《刑法》詐欺罪。

據新聞報導，曾有某位網路知名部落客及其胞姊，兩人於網路上銷售自行設計的天絲材質風衣，許多買家收受商品後，發現廣告中價格高昂、標榜使用高級天絲材質的風衣，經送檢測後，竟是聚酯纖維製成，消費者憤而組織自救會提出訴訟。

《刑法》第339條第 1項規定，「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」如果賣家銷售商品時，明知其商品材質為聚酯纖維，卻謊稱為天絲材質，就有可能讓消費者陷於錯誤而購買，而成立詐欺罪。

再者，商品販售者明知其所銷售商品並非廣告中所述之產地、材質，卻在衣標中標示虛偽的產地、材質，亦可能同時成立《刑法》第255條妨害農工商罪，「意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。」又因為該商品是透過網際網路銷售，亦有可能成立《刑法》第339條之4「透過網際網路對公眾散布而犯之的加重刑責」。

另外，若銷售商品的賣家是公司或個人獨資之事業、商號，亦即符合《公平交易法》第2條的「事業」，因為在商品之材質、產地等與商品相關可能影響交易之事項為不實之廣告，即有可能成立《公平交易法》第21條的不公平競爭「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵」，依同法第21條規定，「主管機關得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰」。

最後，消費者於網路上訂購商品時，因為未曾見過實品而受有《消費者保護法》第19條的保護，除了某些合理例外情事，原則上均可於收貨7日內要求無條件退貨，且不須負擔運費及手續費，若商家以網站上已載明不得退貨或給予退貨的猶豫期少於7天，該約定均為無效！

消費者除了向企業經營者申訴外，依《消費者保護法》第43條規定，亦可以向消費者保護團體或消費者服務中心或其分中心申訴，如未獲妥適處理時，得向直轄市、縣 （市） 政府消費者保護官申訴。

網路購物雖然方便，但爭議也不少，建議大家多到一定規模、經營已有聲譽的購物平台、大公司選購，較能保障自己權益，避免受騙又受氣！（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●王齡梓，律師，台灣司法人權進步協會榮譽會員。以上言論不代表本公司立場。