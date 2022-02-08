妻子告知「3子女都不是你的種」！法院因這理由不准他甩掉

▲雖然孩子不是自己的種，但男子提出否認之訴，還是遭法院駁回。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭蕭姓男子與魏姓妻子結婚多年，育有3名子女。不過妻子2017年間離家，離家前告知「3子女都不是你的種。」蕭男於去年提出「否認子女之訴」，打算斷絕與3名子女關係。一審不准，他上訴二審後，高等法院認為他4年前就已知道否認理由，卻遲至去年才起訴，已經罹於2年除斥期間，因此再度駁回蕭男請求。可上訴。

《民法》第1061條規定「稱婚生子女者，謂由婚姻關係受胎而生之子女。」第1063條第一項規定「妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。」此條即為學界所稱「婚生推定」。子女若受婚生推定保護，即可享受繼承蕭男財產的權利。但「婚生推定」並非不能否認，第1063條第三項規定「前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起二年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後二年內為之。」亦即蕭男需在得知否認理由後2年內，就提出「否認子女之訴」。

本案蕭男與魏女於1980年12月25日結婚，婚姻關係現在仍存續中。2人育有3名子女，其中2名子女已經成年，另名未成年。魏女於2017年7、8月間離家，並向蕭男坦承「3子女都不是你的種。」蕭男於2020年向宜蘭地院提出「否認子女之訴」。

一審法院駁回蕭男請求，蕭男上訴二審，高等法院審理時，魏女不願出庭陳述，另外2名成年子女也同意蕭男的請求，願意斷絕父子關係。而蕭男雖依一造辯論判決握有勝算，但高院根據上述《民法》相關規定，認為蕭男早在4年前就已經得知否認子女的理由，卻遲至去年才提出，已經罹於2年除斥期間，基於維護血統真實與身分安定間之平衡的理由，高院再度駁回蕭男請求。

本案並非無法可解，律師指出，若蕭男的子女依照《民法》第1063條第三項後段規定「...子女自知悉其非為婚生子女之時起二年內為之。」或該項但書規定「但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後二年內為之。」改由子女提出否認之訴，或許還有可能改變。