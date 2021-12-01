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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王齡梓／賣場變格鬥場　好市多擂台戰有贏家嗎

據新聞報導，日前有兩名男子在美式賣場好市多，疑似因搶購一款特價洗髮精而大打出手。林姓男子因排隊人潮眾多，擅自移動賣場內的紅龍柱，一旁的黃姓男子見狀開口制止，雙方發生口角衝突，林男先以腳踢黃男，被黃男反毆一拳，隨即再度攻擊，遭黃男一拳揮倒在地，彷彿將賣場變成格鬥場。最後因雙方互告傷害，經警察到場送辦。

有人問，獲得擂台勝利的正義哥能夠主張正當防衛嗎？《刑法》第23條規定，對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。但防衛行為過當者，得減經或免其刑，也就是所謂的「正當防衛」，做為阻卻違法的事由。

當有人侵害了自己或他人的權利，不可能期待隨時有警察在身邊，法律賦予了被侵害者防衛的權利，在此種情況下，如果傷了對方，是可以不被處罰；但如果超越了防衛的程度，只能減輕或免除其刑，要是再更進一步攻擊對方，就會是互為傷害，也要負起刑責。

例如某甲酒醉後攻擊某乙，某乙將某甲輕推開，誰知某甲因酒醉站不穩而自己跌倒受傷，此時某乙就可以主張是在正當防衛，因為某甲攻擊在先，某乙只是要將其推開，並沒有傷害對方的故意，而不成立傷害罪。但是，如果某乙不只是將甲推開，而是用力對其揮了一拳，導致甲跌倒受傷，就會被認為逾越防衛程度，而可能成立傷害罪，對於甲的受傷需要負責。

從網路上好市多格鬥賽的影片來看，可見黃男閃過林男的攻擊後，最後一拳將林男擊倒在地，顯然已超過防衛的程度，而是在攻擊對方，因此難以主張正當防衛無罪。不過，傷害案件屬於告訴乃論罪，雙方只要在一審辯論終結前，都可以撤回告訴，也就是不管在警察局、地檢署偵查中，甚至起訴後，法院審理時都還有機會可以撤回告訴，也就不會有傷害罪的前科。要是無法達成和解，最後就是各打五十大板，由法院各判處一個刑度，可能易科罰金貢獻給國庫了！

雖然有網紅認為「正義哥」的行為值得讚許，表態要送大禮給他。然而依法論法，以暴制暴並不是解決事情的正確方式，實在也不值得學習。伸張正義，可以口頭制止，再請賣場的人協助處理，沒必要自己動手，甚至惹上官司。況且，不論是賠償對方或是繳罰金給國庫，都遠高於洗髮精的折扣，為了一百多元折扣而動手，實在得不償失啊！

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