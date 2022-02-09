愛上「維和部隊女軍官」　桃園單身漢12萬老本差點飛了

▲桃園市警局中壢警分局女警李昕霈，8日下午及時阻止陳姓男子到銀行匯款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子日前在網路交友軟體認識1名自稱是美國駐敘利亞維和部隊女軍官，2人談了一陣子的網路戀愛，還互稱老公、老婆，陳男8日下午趕往中壢區玉山銀行匯款，行員發現他要匯至國外帳戶詢問匯款目的，陳男聲稱想見愛人一面堅持要匯款，中壢警分局女警到場查出是網路詐騙手法，經溝通後，陳男才驚覺竟然愛上從未謀面的美女軍官，一切都是騙局，也感謝女警及時保住他辛苦存下來的12萬元。

▲陳姓男子向女警出示美女軍官相片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，這名51歲陳姓男子仍單身，8日下午2時許，陳男到玉山銀行中壢分行欲匯款12萬元至國外帳戶，行員機警詢問匯款目的，陳男聲稱要匯款給網路認識的女子，且不聽勸告堅持要匯款，行員立即打電話給中壢警方協助勸阻。

▲陳姓男子向女警出示與美女軍官對話截圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局中壢派出所女警李昕霈與警大實習生曹騏祥趕赴了解，陳男出示與網路認識女子，暱稱為「GLTEA」得手機對話截圖，聲稱並不清楚對方年籍資料，女友以幫繳交對方從英國寄包裹至台灣的海關運費約為台幣12萬元，所以才到銀行根據女友提供帳號欲匯款，同時堅信女友喊他為老公，不可能會騙他等語。

▲陳姓男子向女警出示與美女軍官對話內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳男還說，女友自稱是美軍駐紮葉門的美籍女軍官，要他幫忙保管一件重要軍事文件，已從英國寄包裹至台灣給他，還強調要飛來台灣與他見面，深信美女軍官是真愛。員警查看對陳男與女子對話內容，美女軍官均以簡體中文留言，員警詢問「你們有視訊過嗎？有聽過她的聲音嗎？」如果是美國人，怎會用中文聯繫？陳男頓時醒悟，氣得把匯款單揉成一團，自己險遭詐騙集團眼中肥羊，警方請陳男返回派出所，完成報案程序，成功阻止這起跨國交友詐騙案。

中壢警方呼籲，民眾對於來路不明交友訊息千萬要過濾，務必提高警覺，詐騙集團利用人性騙取信任，再透過想脫單與對愛情渴望，編織感人故事博取同情騙取匯款，如果一再提到匯款或領錢務必警覺，撥打110或165反詐騙電話查證，以維護自身財產安全。

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