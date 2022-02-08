快訊／殺妻塞塑膠桶棄屍！入監假哭想獲輕判　檢求處無期徒刑

▲桃園市吳姓男子去年11月間懷疑謝姓妻子外遇，2人口角後以雙手重擊妻子臉部後勒頸致死，事後報警投案，警方帶回偵訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子去年11月間發現謝姓妻子手機以臉書與其他男性閒聊心生醋意，與妻子口角後情緒失控，徒手摀住口鼻至妻子窒息死亡，後塞入塑膠桶中棄屍，還向妻子家人聲稱「謝女跑掉了」等語，伴屍16小時候再向家人坦承悶死謝妻，並向警方報警投案。謝女家人痛陳「怎樣還我們公道」，還強調不會原諒吳；桃檢以吳男殺人手法殘忍泯滅人性且犯後毫無懺悔之意，偵結依殺人罪嫌提起公訴，並向院方具體求刑無期徒刑、褫奪公權終身。

檢警調查，31歲的吳姓男子去年11月29日晚間使用謝姓妻子手機，發現與其他男性聯繫，翌日上午吳男特別請假回家質問「為什麼這樣對我，我有看到妳臉書小帳號」，謝妻則回覆「那都過去了」，吳男則回「我已經看到對話內容了，你們現在還在聊」，謝妻則回應「喔，沒有啊，我看才回一下訊息怎麼樣」，2人發生口角後，吳男出拳毆打妻子臉部還壓倒在地上，以身體重壓其胸口，再用手摀住口鼻而窒息至呼吸衰竭死亡。

▲桃園市吳姓男子去年11月間懷疑謝姓妻子外遇，2人口角後以雙重擊妻子臉部後勒頸致死，事後還塞入大型塑膠桶內。（示意圖／記者沈繼昌攝）

吳男發現妻子無呼吸後，為免屍體發臭便將屍體裝入大型塑膠袋再以拖把整理現場血跡，並將現場桌椅擺正，事後還向其大姊聲稱「謝妻跑掉了」，返回老家拿來大型橘色塑膠桶，將妻子對折後塞入塑膠桶並放置在陽台。同日晚間向謝妻之阿嬤聲稱「謝女跑掉了」，阿嬤事後告訴兒子即謝妻父親，謝父要吳男報警處理，但吳卻遲未報案，還向其三姊坦承「我把謝女悶死了」，事後還回到阿嬤住處吃晚飯，翌日清晨才打電話向警方報案。

▲桃園市吳姓男子去年11月間懷疑謝姓妻子外遇，2人口角後以雙重擊妻子臉部後勒頸致死，桃園警方在現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

吳男在檢方複訊時，一度否認有殺人之犯意，檢方根據法醫相驗時，謝妻臉部完全腫脹，且吳男雙手亦腫大，右手尤為明顯，根據現場蒐證照片佐證，死者臉部嚴重挫傷，證明死者遭受毆打即掩住口鼻造成窒息致死之事實；吳男姊姊也證稱，吳男曾說不滿妻子婚後仍以小帳號與其他男人之對話紀錄，證明有殺人之動機。

▲桃園市吳姓男子去年11月涉嫌殺妻後，警方偵訊後將吳男移送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢方認為，吳男與妻子結縭5年餘並育有分別為4歲與6歲之2名幼女，並無深仇大恨，僅因懷疑妻子外遇竟出拳毆打死者臉部，以身體重壓胸口等處，還以雙手摀住口鼻，且死者氣如游絲之際仍不念舊情，殺人意圖甚堅，且相驗偵訊時並未哭泣，但在地院羈押提訊到庭陳述時才哭泣，係入獄後思考良久，欲利用他人惻隱之心博得輕判；死者父親在偵訊時強調，殺害女兒後還將屍體裝進桶子裡棄屍，我無法原諒吳男。檢方偵結依殺人罪嫌將吳起訴，並建請地院求處無期徒刑、褫奪公權終身。

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