好友帶愛犬上門拜年　柴柴竟狠咬女友！正妹警載她看診

▲女子大年初五被朋友的柴犬咬傷，女警立刻開道協助送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市文山一分局女警在大年初五執行巡邏勤務，在秀明路2段發現1台自小客車拉下車窗向警方揮手，女警上前了解狀況，發現副駕駛座的女子手部有一處很深的傷口，立刻騎車載女子前往萬芳醫院救治。

警方指出，當時孫姓男駕駛在秀明路2段，因年節期間遇到塞車，於是搖下車窗向路過的文山一分局指南派出所警員王穎慧求助，王上前詢問狀況，才得知副駕駛座的張姓女友被狗咬傷。

▲女子被朋友的柴犬咬傷，女警立刻開道協助送醫，所幸包紮後並無大礙。（圖／記者邱中岳翻攝）

孫姓駕駛向警方表示，女友被狗咬傷，希望女警可以幫忙開道，因年節期間又直風景區，女警見車流量逐漸增加，於是王姓女警立刻載著張姓女子前往萬芳醫院救治。

所幸經過包紮處理後並沒有大礙，事後孫姓男友趕抵醫院，向警方表示，大年初五朋友帶著心愛的柴犬來家裡作客，沒想到柴犬竟然脫離好友控制，失控咬傷張姓女友。

孫男表示，當時柴犬咬著女友的手部，不斷拉扯撕咬、不肯鬆口，最後飼主硬拉才讓女友脫險，且咬合力道之大，造成女友手部相當深的傷口，所以才緊急將女友帶往醫院，也相當感謝王姓女警的協助。

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