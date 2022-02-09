春雨充沛石門水庫蓄水率100%　北水局：桃園1期稻作可如期供灌

▲北區水資源局指出，今年春雨一波波，石門水庫蓄水率達100%，相較於5年蓄水量比同期多6000萬噸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

經濟部北區水資源局指出，春節期間一波波降雨為北部地區春耕帶來好消息，石門水庫9日蓄水率達100%，為20560.74萬噸，相較於近5年同期平均蓄水量多了6千萬噸，經評估桃園地區今年水情正常，預期可順利供應桃園地區一期稻作用水之需求。

北水局統計，自1月28日至2月7日期間，石門水庫集水區累積降雨超過60公厘，水庫蓄水量由原來的1.98億噸緩步上升，今天蓄水率已達100%，蓄水量為2.05億噸。

▲石門水庫蓄水率達100%，壩頂水位直逼滿水位的245公尺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局副局長郭耀程表示，根據今年1期稻作之供灌期程，石門、桃園灌區將將分別從2月7日與2月11日開始供灌，近期降雨使水庫蓄水明顯增加，北水局將與農田水利署桃園、石門管理處合作，並如期對二灌區（面積合計約3.4萬公頃）進行供灌，同時將加強節水管控完成供灌作業，預估可滿足農民順利耕作需求。

▲北區水資源局表示，石門水庫蓄水率百分百足以供應桃園地區一期稻作灌溉所需。（圖／記者沈繼昌翻攝）

郭耀程強調，石門水庫雖然現為滿庫狀態，依據氣象局長期預報資料顯示，評析3至4月降雨可能為正常偏少，北水局將持續密切監控水情做好穩定供水工作，加強引水蓄存水庫，以穩定後續各標的用水。

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