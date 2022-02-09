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社會 社會焦點 保障人權

恐怖瞬間！桃園捷運綠線百噸吊車翻覆　吊臂高空墜落砸爛工程車

記者沈繼昌／桃園報導

施工中的桃園捷運綠線蘆竹區中正北路工程，9日下午承包商進行吊掛作業時，疑似重心不穩導致吊臂斷落砸中工程車，吊車也整輛打直懸掛半空中，巨大聲響嚇壞路人與住戶。桃園捷運工程局主任秘書林義昌指出，疑似工程人員未注意吊臂長度釀禍，現場清查並無人員受傷，詳細意外發生原因還需調查。

▲桃園市蘆竹區進行的捷運綠線中正北路工程，9日下午施工時，一輛大型吊車作業時疑似重心不穩，吊臂砸種前方工程車。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市蘆竹區進行的捷運綠線中正北路工程，9日下午施工時，一輛大型吊車作業時疑似重心不穩，吊臂砸種前方工程車。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市蘆竹區進行的捷運綠線中正北路工程，9日下午施工時，一輛大型吊車作業時疑似重心不穩，吊臂砸種前方工程車。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市蘆竹區進行的捷運綠線中正北路工程，一輛大型吊車今天下午作業時疑似重心不穩翻覆，整輛吊車奇蹟似的站立起來。（圖／熱心人士提供）

位於蘆竹區中正北路上的桃園捷運綠線工程G13標工地，今天下午進行吊掛作業時，不知何故吊臂突然失去重心砸中前方等候載運廢料工程車，意外發生後，大批工人趕忙疏散，所幸工程車內當時並無駕駛在內，經過捷工局人員清查，現場並無人員受傷。

▲桃園捷運工程局主秘林義昌說明蘆竹區G13標工程意外過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園捷運工程局主秘林義昌說明蘆竹區G13標工程意外過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

捷工局主秘林義昌受訪時表示，意外發生原因可能是施工人員未注意吊臂長度導致重心不穩翻覆，吊臂砸中工程車，因施工時現場都會清空，禁止人員車輛進入，雖然無人受傷，意外發生原因也有待進一步調查。

意外發生後，整輛吊車居然被吊臂拉到與地面垂直，現場工程人員已封鎖車道進行後續清理作業，找來其他吊車搶救讓吊車回正，因整輛吊車垂直立於地面的情況相當罕見，路人與附近住戶都嘖嘖稱奇。

桃園市勞動檢查處指出，捷運工程由勞動部職業安全衛生署負責管轄，已將這起工安意外反映給職安署，將派員到現場了解，是否有人為疏失。

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