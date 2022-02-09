藍營稱2016年綠營倡禁福食　綠營曝「國際局勢變化」：剩中台禁止

▲針對日本福島食品，2018年後國際局勢改變狀況。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

針對開放日本食品進口，國民黨文傳會主委凌濤列出2016年時，民進黨13執政縣市聯合聲明，堅持「福島縣食品禁止進口」。綠營駁斥表示，當時世界多國仍是禁止狀態，但在2018年後，諸多國家開放，國際局勢已改變，如今世界僅剩中國、台灣沒有開放。

凌濤表示，當時民進黨立委林淑芬、劉建國等批評開放核食是「蓄意殺人，政府是共犯」。2016年民進黨再度執政後，蔡政府研議開放日本核災區食品進口，但民進黨中央與其執政縣市發布聯合聲明表達禁止核食四原則，包括屏東縣長潘孟安說不支持日本福島縣的食品進口。

凌濤進一步指出，時任嘉義市長的涂醒哲更揚言，若中央同意進口，他會讓嘉義市成為全台第一個禁止福島食品進入的城市；桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、時任雲林縣長李進勇、彰化縣長魏明谷等也都同聲說，福島縣的食品一律禁止輸入。

事實上，2016年時的國際局勢，世界多國確實還是「禁止狀態」，不過在2018年之後，國際局勢大改變。綠營表示，包括阿曼、巴林、剛果、汶萊、菲律賓、摩洛哥、黎巴嫩、阿聯酋、以色列、新加坡、美國，都是在2018年至2021年間，完全解除管制。

此外，在歐盟、澳門、印尼、香港、波利尼西亞等國，則是在2019年至2021年間，減少禁止品項，以及要求輻射檢驗證明等。顯見國際局勢已在日本食品進口的議題上，有很大不同。

根據行政院提供的公開資料顯示，歷經10年的邊境檢驗，18萬件日本食品輻射檢驗全數合格，2018年以前，共有6份風險評估與研究，證明健康無虞，而台灣檢驗量能也已經足夠，每年可檢驗6萬件以上。